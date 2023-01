Manuel Caponi el actor mendocino de Argentina, 1985: "Soñamos con el Óscar todos los días"

En la película, Caponi interpreta a Lucas Palacios, uno de los asistentes de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, protagonistas excluyentes del Juicio a las Juntas Militares por genocidio, terrorismo de Estado, desaparición, tortura y muerte de personas entre 1976 y 1982 en Argentina.

Manuel Caponi3.JPG Manuel Caponi, de bigotes y a la derecha de Ricardo Darín, cuando interpretó a Lucas Palacios.

La premiación para Argentina, 1985

- ¿Cómo recibiste la noticia de la premiación?

- Fue una locura: parecía un sueño porque me había quedado dormido. Me despertaron a los gritos, no sabía si estaba soñando o era verdad

- ¿Cómo late el corazón cuando pasa algo así?

- Es una alegría enorme, que repercute en todo el cuerpo y te hace saltar y celebrar, pero, en realidad, lo que más festejo y celebro siempre, incluso antes de ganar el premio, es haber sido parte de semejante proyecto. Los premios se agradecen pero son un reconocimiento por haber hecho algo tan increíble

- En un reportaje anterior hablamos sobre todo lo que tuviste que estudiar de aquella época y de la charla que tuviste con el verdadero Lucas Palacios. Toda esa formación, ¿te deja la vara muy alta para el resto de tu carrera?

- Sí. Yo trato de no pensar mucho en el futuro porque es tan incierto todo lo que sucede, pero sí me ha dejado una buena base para confiar en mi manera de trabajar, en lo que puedo dar delante de una cámara o sobre un escenario; lo que impulsa el autoestima. Después de algo así todo se proyecta distinto.

- Se vienen etapas interesantes después de tantos premios ganados en tantos festivales de cine. Ahora, el Oscar. ¿Tenés fe?

- La verdad, elijo creer. Estoy a pleno con la creencia: prendiendo las velitas y, sobre todo, confiando. Lo que tenemos es precioso y gusta en todo el mundo; interpela a todo el mundo y toca el corazón de alguna u otra manera.

Manuel Caponi2.JPG Manuel Caponi.

- La película Argentina, 1985 tiene muchas chances de quedar entre las cinco nominadas al Óscar ya que ha derrotado a las competidoras en otros festivales ¿por qué no soñar entonces con el premio de la Academia?

- Eso lo soñamos casi todos los días. No sabés lo que fue el grupo: no terminamos de disfrutar por haber ganado el Globo de Oro que ya estábamos diciendo Ahora, vamos por el Óscar.

- ¿Tienen grupo de Whatsapp de la película?

- Sí, somos amigotes, nos juntamos, salimos, comemos algo, como hacen los amigos.

- ¿Ese grupo reúne solo a Los fiscalitos de Strassera o al resto de los actores?

- Estamos Los fiscalitos, que somos más o menos de la misma edad, y también Peter (Lanzani) y Santiago (Mitre, el director de la película).

- ¿Santiago mandó mensajes tras la obtención del Globo de Oro?

- Sí, Santi sí: mandó fotos y mensajitos.

- ¿Cómo fue trabajar con Ricardo Darín?

- Antes que nada es admirar todo lo que hace, porque vos lo ves actuar desde afuera y no se advierte una gran diferencia pero cuando vas a la cámara decís Ah, es Messi. A veces a Messi lo ves caminando y decís Dale, corré toda la cancha y no hace falta que corra toda la cancha. Tengo una admiración tremenda por Darín. Es un gran compañero, es un gran actor, admirado y respetado.

- Vos que venís del teatro, ¿cómo trabajaste los distintos planos, sabiendo que te toman la cara a pleno? No debe ser sencillo...

- Sí, sí. Milimétricamente. No es para nada sencillo y menos para mí, que soy medio trazo grueso para actuar. Uno, en esas condiciones, lo quiere dar todo. La clave es manejar todo desde la mínima expresión. Requiere de un ejercicio de concentración y de actuación muy grande.

- ¿Cómo reflejó la película Argentina, 1985 el tema de la dictadura en los jóvenes, que por cuestiones generacionales no vivieron aquella situación?

- Creo que hay algo de la reivindicación de la democracia que vivimos todos los días y se vuelve cotidiano. Es algo que está ahí, y que es como abrir la canilla y que salga agua. Básicamente, el compromiso con la democracia. Los más jóvenes hemos ido a escuelas a presentar la película. Todos resaltan lo mismo: no sabían lo que había pasado en el país. A ver: todos sabemos que hubo una dictadura y que torturaron y desaparecieron gente pero no se había puesto la lupa sobre eso. A medida que vas acercándote a esa realidad se reafirma ese lema que repetimos todos los días: Nunca Más.

