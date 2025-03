Mantén la respiración antes de ver las fotos de Will Smith en su primer gran éxito de Hollywood, hace 33 años

Su primer gran éxito lo filmó en la década del 90, más precisamente en el año 1992, cuando protagonizó 'Where the Day Takes You', conocida fuera de Estados Unidos como ‘Donde te lleve el día’. En este film, se puede ver a un joven Will Smith. A continuación te traemos algunas fotos para que observes los cambios en su rostro a través del tiempo.

Así lucía Will Smith en su primera película

Corría el año 1992 cuando los principales cines de Hollywood estrenaron "Where the Day Takes You", una película de drama que explora la vida de un grupo de jóvenes sin hogar que luchan por sobrevivir en las calles de Los Ángeles.