Maltrato animal: en Malargüe sacarán de la lista de juegos el chancho enjabonado y la corrida de gallinas

La ordenanza N° 2.204/2022 del Concejo Deliberante de Malargüe reglamentó los “juegos de rienda” y destrezas gauchas buscando darle un ordenamiento, donde se incluyó una lista de actividades permitidas, entre las que estaban los peligrosos -para el animal- juego del chancho y la gallina- contradictorios de la Ley Sarmiento (Ley 14.346).

► TE PUEDE INTERESAR: Este es el video del puma que encontraron en Alvear y que murió tras ser apresado

La explicación de la autora de la ordenanza

Luego de que entidades proteccionistas mostraran indignación por la autorización de estas actividades que ponen en riesgo la vida o integridad física de los animales, la producción del programa vespertino de Radio Nihuil dialogó con la concejal malargüina, que explicó: "El proyecto resultante es parte de un trabajo, que no sólo hicieron las agrupaciones (gauchas), sino también otros bloques y otros concejales, y yo también presenté una propuesta”, comenzó diciendo Silvia Camiolo.

Basándose en la impronta de la regulación de las actividades tradicionales y su difusión, Camiolo continuó: "Decidimos darle marco legal, ya que, al no cobrarse entrada a este tipo de encuentros, porque los organizan por ahí vecinos en distintas zonas rurales, pero acá en el departamento, dentro de la zona urbana también, por eso no entraba en la órbita de Juegos y Casino. Porque no hay transacciones económicas, apuestas, no entraban por Diversión Nocturna, tampoco tributaban al municipio, y quedaban en un vacío legal, al no encuadrarse en lo que es un evento, no tenían ningún tipo de regulación".

atrapar a la gallina.jpg Imagen ilustrativa: el juego de atrapa la gallina genera, cómo mínimo, estrés dentro del maltrato animal, que en casos extremos termina con la muerte del ave.

El error de la "lista sábana" de juegos

Saltando lo positivo de la ordenanza, Camiolo señaló: "De esta forma podemos decidir quiénes pueden organizar este tipo de encuentros, que tienen que ser Agrupaciones (gauchas) debidamente inscriptas en Personas Jurídicas, tienen que presentar un programa de las actividades a desarrollar, contratar un seguro de espectador, y poner baños químicos. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, porque si lo que se quiere es fomentar el divertimiento de la familia, tiene que garantizarse el respeto de la familia"

Luego sumó: "En función de eso, en el artículo 5°, lo que hacemos es enumerar taxativamente los juegos tradicionales y de riendas en los que no haya transacción económica, sino tendría que ir a otra ordenanza".

El problema de la lista taxativa es que incluía practicas crueles que no se advirtieron, y la concejala defendió: "En realidad no era que queríamos incluir, sino que, al adherir al reglamento de las federaciones, están estos juegos".

► TE PUEDE INTERESAR: Alerta en San Martín por los ataques y mutilación de perros en el parque Sarmiento

Atenta a las críticas -durísimas-, la edil sureña argumentó: "Primero que el Concejo Deliberante tiene toda la voluntad, y lo hemos hablado con las protectoras y las agrupaciones locales, y todos hemos coordinado y logrado un punto en el que vamos a sacar (a los juegos crueles) de esta nómina, tanto el del chancho como el de la gallina, porque encima ni se juegan en Malargüe. Al ver los videos, realmente generan espanto, como pasa con los caballos en los hipódromos, es espantoso, y esto es cuestión de otro debate".

Remarcando que nunca se realizaron estos juegos crueles con animales de granja, detalló: "Aquí no se juega, no sólo por una cuestión de bienestar animal, sino porque es costoso. A los puesteros les cuesta mucho cuidar a sus chanchitos, sus chivos, con las condiciones de Malargüe y la hostilidad de su clima".

Finalmente, Silvia Camiolo rescató el espíritu de la iniciativa al decir que "Está bueno que se dé el debate y que quizá impulse que a nivel provincial exista la prohibición taxativamente. Hay otros departamentos de la provincia donde se juega, hace dos fines de semana se jugó en otro departamento. Lamentablemente la ley ha quedado a interpretación, porque por ejemplo prohíbe la riña de gallos, pero los otros no están taxativamente prohibidos", concluyó.