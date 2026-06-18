Malargüe lanzó su temporada de invierno 2026 y anunció importantes rebajas para atraer visitantes

celso jaque hebe casado gabriela testa temporada invernal malargue Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Descuentos especiales para la temporada invernal

Como parte de la estrategia para incentivar el arribo de visitantes, el municipio anunció importantes beneficios vinculados al programa Dino Pass. Entre los beneficios se destaca el 50% de rebaja en medios de elevación en el complejo Las Leñas para quienes se hospeden dos noches o más en alojamientos adheridos dentro de Malargüe, y el 25% de descuento para quienes pernocten en la zona de Valle de Los Molles.

Asimismo, se confirmó que habrá 25% de descuento en el alquiler de equipos de esquí para los usuarios de este pase.

El jefe comunal mendocino remarcó que el destino cuenta con una sólida infraestructura para recibir a los viajeros. Actualmente, la comuna posee 112 establecimientos habilitados y un total de 6.330 plazas hoteleras, ofreciendo propuestas para toda la familia, tanto para quienes buscan practicar deportes en la temporada invernal como para aquellos que desean disfrutar de la naturaleza.

presentacion temporada invernal malargue Los referentes del sector privado que se acercaron a la presentación oficial de la temporada invernal de Malargüe. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El respaldo privado a la temporada invernal

Acompañaron la propuesta integral del destino Malargüe los directivos de los principales complejos que operan durante la temporada invernal: del centro de esquí El Azufre, del Real del Pehuenche y del complejo Las Leñas.

"En cuanto a calidad, tenemos la mejor nieve del Hemisferio Sur", destacó Rivaben, CEO de El Azufre.

“La oferta que tenemos hoy es bastante diversa en términos de habilidades porque podés hacer pisanieve caminando, calefaccionado, con un ski-lift que te sube a la cima de la montaña; y desde ahí podés bajar haciendo primera bajada -acceder a sectores de nieve virgen-, o están quienes deciden hacer fuera de pista, que es infinito”, resaltó el CEO de El Azufre.