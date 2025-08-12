Maipú recibió oficialmente al pato Juan, le dio un carnet sanitario y alimento por seis meses

Allí fue recibida por el Subdirector de Promoción Deportiva de la Municipalidad de Maipú, Emiliano Sallei.

Sallei se comunicó con el intendente de ciudad, Ulpiano Suarez, donde acordaron trabajar en conjunto por el bienestar de la mascota y su cuidado, estableciendo acciones conjuntas.

La dueña de Juan se mostró agradecida por la consideración y el trato recibido por la comuna de Maipú. La florista es vecina del departamento y como es de público conocimiento tiene un puesto de flores en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza.

También, junto a las acciones de asesoramiento, cuidado y control del municipio de Maipú se le brindó alimento balanceado para seis meses.

La decisión de Ciudad que sacó al animal del centro

Hace más de una semana, un vecino de la Ciudad de Mendoza radicó una denuncia e instó a las autoridades a que accionaran en el tema. Aparentemente el pato había generado disturbios con otros animales.

La Municipalidad de la Ciudad ordenó a la florista al retiro del animal de las calles y a su resguardo en un lugar apropiado.

Sin embargo, la mujer recibió el apoyo de otros vecinos, de turistas y de la gente que transita el lugar para que Juan volviera a vivir en el centro.

Tras la polémica, Flores llegó a un acuerdo y aceptó que Juan permanezca en la zona rural de Maipú.