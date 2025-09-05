Luna de Sangre: consejos para disfrutar de este fenómeno astronómico en el cielo nocturno

Elige un buen lugar : busca un sitio con la menor contaminación lumínica posible y una buena vista del cielo y el horizonte.

fenomeno astronomico, luna de sangre.jfif En este fenómeno, la Luna cambia su color y se ve maravillosa

Siguiendo estos pasos, podrás disfrutar de este maravilloso fenómeno astronómico, que se origina porque la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, y proyecta su sombra sobre este satélite natural.

De dónde viene el nombre Luna de Sangre

La NASA y National Geographic señalan que "Luna de Sangre" es una expresión popular. El término ha sido reforzado por libros, programas de televisión y relatos históricos que asocian este fenómeno con acontecimientos místicos o proféticos.

Por nombrar alguno de ellos, hay una versión bíblica que relaciona la primera Luna de Sangre con la muerte de Juan el Bautista, ya que el eclipse total ocurrió la noche en que su cabeza fue entregada a Salomé.

Como puedes ver, el término Luna de Sangre no tiene un significado concreto, y es más una expresión popular que se usa para hacer referencia al color rojo que adquiere la Luna.