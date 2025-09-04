Inicio Sociedad Luna
Fenómeno astronómico

Luna de Sangre, el asombroso fenómeno astronómico que teñirá el satélite de rojo

La Luna se teñirá de un color rojizo, en un fenómeno astronómico que es conocido como Luna de Sangre. Todos los detalles

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Se viene un famoso eclipse lunar conocido como Luna de Sangre

Se viene un famoso eclipse lunar conocido como Luna de Sangre

Septiembre será un mes de grandes eventos astronómicos, y lo cierto es que no pasará desapercibido para los fanáticos de la astronomía. El próximo domingo, 7 de septiembre de 2025, ocurrirá un eclipse total lunar, famosamente conocido como la Luna de Sangre.

En este fenómeno astronómico, el satélite natural se mostrará teñido de un color rojizo, algo que suele sorprender y ser aprovechado por los miles de fanáticos del cielo.

Luna de sangre.jpg
El pr&oacute;ximo 7 de septiembre, la Luna de Sangre se ver&aacute; en el cielo nocturno&nbsp;

El próximo 7 de septiembre, la Luna de Sangre se verá en el cielo nocturno

Luna de Sangre, el destacado fenómeno astronómico que ocurrirá en el cielo

Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.

Así, durante este tipo de eclipses, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural. Sin embargo, en esta ocasión, el tono del satélite será rojizo, dándole origen a la Luna de Sangre.

En total, se estima que cerca de 7.030 millones de personas podrán ver al menos la fase total del eclipse, mientras que 4.900 millones podrán disfrutarlo en su totalidad desde el inicio hasta el final.

luna de sangre, foto.jpg
M&aacute;s de 4 millones de personas podr&aacute;n disfrutar de este eclipse

Más de 4 millones de personas podrán disfrutar de este eclipse

Con respecto a su nombre, hay que decir que la Luna de Sangre se llama así por algo más que su color. De hecho, muchos vinculan el fenómeno astronómico con diferentes escrituras bíblicas, además de mitos y leyendas que giran en torno al mismo.

Consejos para ver un eclipse lunar total

  • Elige un buen lugar: busca un sitio con la menor contaminación lumínica posible y una buena vista del cielo y el horizonte.
  • No necesitas equipo especial: a diferencia de los eclipses solares, no se requiere ningún filtro o protección especial para ver un eclipse lunar.
  • Usa binoculares o telescopio: si tienes, úsalos para observar la superficie lunar con más detalle, ver estrellas cercanas y el oscurecimiento gradual.
  • Prepara tu vista: deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad del entorno para poder apreciar mejor la tenue luz de la Luna durante la fase de totalidad.

Temas relacionados:

Te puede interesar