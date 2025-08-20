Luna Negra, el fascinante fenómeno astronómico que ocurrirá en los próximos días

En concreto, esta situación se da cuando hay dos lunas nuevas en un mismo mes calendario, algo inusual, ya que lo habitual es que solo se registre una.

luna negra, fenomeno astronomico 2027 será el año en el que se repetirá la Luna Negra

Si bien no es considerado por muchos especialistas como un evento astronómico formal, este particular suceso llega justo para apreciar mejor la lluvia de meteoros perseidas, considerada la más famosa del calendario anual.

En concreto, la desaparición de la Luna del cielo nocturno tendrá lugar el próximo sábado 23 de agosto, y la próxima vez que se repetirá será en el año 2027.

Desde una perspectiva más simbólica, distintas comunidades espirituales le otorgan a la Luna Negra un significado de introspección y renovación, y todo esto se debe a la ausencia de luz.

Qué tipos de Luna Negra existen