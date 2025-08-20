Inicio Sociedad Luna
Fenómeno astronómico

Luna Negra, el fascinante fenómeno astronómico que ocurrirá en los próximos días

La Luna desaparecerá del cielo nocturno en los próximos días, en un fenómeno astronómico altamente reconocido. ¿Por qué sucede esto?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Agosto no será un mes más para los fanáticos de la astronomía, quienes esperan un evento fascinante que tiene a la Luna como protagonista. Por un momento, el satélite natural será invisible en el cielo nocturno, en lo que se denomina como "Luna Negra".

Este fenómeno astronómico es altamente famoso por las implicancias científicas, culturales y hasta espirituales que se le atribuyen, siendo interesante no por lo que se ve, sino por lo que dejará de verse.

Luna negra, el fenómeno astronómico que ocurrirá en los próximos días

A diferencia de la Luna llena, que ilumina intensamente el cielo nocturno, la Luna negra es casi imperceptible: durante la fase de luna nueva, la cara iluminada queda orientada en dirección opuesta a la Tierra, lo que impide que refleje la luz solar.

En concreto, esta situación se da cuando hay dos lunas nuevas en un mismo mes calendario, algo inusual, ya que lo habitual es que solo se registre una.

Si bien no es considerado por muchos especialistas como un evento astronómico formal, este particular suceso llega justo para apreciar mejor la lluvia de meteoros perseidas, considerada la más famosa del calendario anual.

En concreto, la desaparición de la Luna del cielo nocturno tendrá lugar el próximo sábado 23 de agosto, y la próxima vez que se repetirá será en el año 2027.

Desde una perspectiva más simbólica, distintas comunidades espirituales le otorgan a la Luna Negra un significado de introspección y renovación, y todo esto se debe a la ausencia de luz.

Qué tipos de Luna Negra existen

  • Luna Negra estacional: se produce cuando en una estación se observan cuatro Lunas nuevas; la tercera de ellas recibe esta denominación.
  • Luna Negra calendárica: aparece cuando en un mismo mes calendario se dan dos Lunas nuevas, siendo la segunda la considerada Luna negra.
  • Mes sin Luna nueva: aún más inusual, ocurre en algunos febreros, cuando no hay Luna nueva en todo el mes.

