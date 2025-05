Desde el lado de la astrología, la Luna en Libra ilumina el valor de la justicia emocional de los signos del zodiaco, el cuidado mutuo y la expresión afectiva desde el respeto. Esta fase lunar no busca grandes demostraciones dramáticas, sino pequeños acuerdos que encienden grandes cambios interiores. El evento es ideal para reequilibrar vínculos rotos, establecer alianzas sanas o simplemente descansar en relaciones que nutren.

luna en libra predicciones astrologia signos 1.jpg Luna en Libra: las predicciones de la astrología para los 12 signos del zodiaco.

La astrología enseña que la Luna en Libra potencia el arte del vínculo justo: ni sumisión ni imposición, sino sincronicidad emocional. Las predicciones de esta fase invitan a todos los signos a evaluar qué tanto de su paz interior depende de lo externo, y cómo cultivar relaciones que no exijan disfraz. En este tránsito, el universo no impone decisiones, pero propone preguntas esenciales sobre la convivencia emocional y la belleza del compartir. El equilibrio no llega desde el control, sino desde la sintonía.