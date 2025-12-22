Inicio Sociedad Vendimia
Vendimia 2026

Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de la Vendimia de San Martín

La representante de Ingeniero Giagnoni fue elegida tras el espectáculo Vendimia en sueño Bonarda ante miles de vecinos frente al Palacio Municipal de San Martín

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de San Martín. Miles de vecinos disfrutaron del espectáculo frente al Palacio Municipal.

Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de San Martín. Miles de vecinos disfrutaron del espectáculo frente al Palacio Municipal.

Lucía Valentina Rosalez fue coronada como la nueva reina de la Vendimia de San Martín tras el espectáculo “Vendimia en sueño Bonarda”, realizado ante miles de vecinos frente al Palacio Municipal. La joven, representante del distrito Ingeniero Giagnoni, obtuvo el cetro departamental al cosechar 34 votos.

La virreina es Emilse Guiñazú, representante del distrito Buen Orden, quien alcanzó 29 votos en la elección de la Vendimia sanmartiniana.

Vendimia de San Martín
Una pasaje del imponente espect&aacute;culo &ldquo;Vendimia en sue&ntilde;o Bonarda&rdquo; en San Mart&iacute;n.

Una pasaje del imponente espectáculo “Vendimia en sueño Bonarda” en San Martín.

El espectáculo central narró en clave fantástica el paso del tiempo en la vida de su protagonista, quien asume la conducción de una bodega, le otorga un nombre y continúa honrando la tradición familiar a través del trabajo y el esfuerzo junto a la vid y el vino. La puesta combinó referencias a hitos históricos y personales con una dinámica musical de alto valor estético, que recorrió distintos estilos de raíz folclórica, danzas latinoamericanas y nuevas tendencias.

Con 19 años, Rosalez será ahora la representante de San Martín en la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde buscará el cetro provincial en el teatro griego Frank Romero Day.

Petri Abed Rufeil en la Vendimia de San Martín
Raúl Rufeil estuvo acompañado por Mario Abed y Luis Petri.

Raúl Rufeil estuvo acompañado por Mario Abed y Luis Petri.

Entre las autoridades presentes se encontraban el intendente anfitrión, Raúl Rufeil; el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar; el diputado nacional Luis Petri; y el intendente de Junín, Mario Abed.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar