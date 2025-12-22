Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de la Vendimia de San Martín

La virreina es Emilse Guiñazú, representante del distrito Buen Orden, quien alcanzó 29 votos en la elección de la Vendimia sanmartiniana.

Vendimia de San Martín Una pasaje del imponente espectáculo “Vendimia en sueño Bonarda” en San Martín.

El espectáculo central narró en clave fantástica el paso del tiempo en la vida de su protagonista, quien asume la conducción de una bodega, le otorga un nombre y continúa honrando la tradición familiar a través del trabajo y el esfuerzo junto a la vid y el vino. La puesta combinó referencias a hitos históricos y personales con una dinámica musical de alto valor estético, que recorrió distintos estilos de raíz folclórica, danzas latinoamericanas y nuevas tendencias.