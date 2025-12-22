Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de la Vendimia de San Martín

Lucía Valentina Rosalez fue coronada como la nueva reina de la Vendimia de San Martín tras el espectáculo “Vendimia en sueño Bonarda”, realizado ante miles de vecinos frente al Palacio Municipal. La joven, representante del distrito Ingeniero Giagnoni, obtuvo el cetro departamental al cosechar 34 votos.
La virreina es Emilse Guiñazú, representante del distrito Buen Orden, quien alcanzó 29 votos en la elección de la Vendimia sanmartiniana.
El espectáculo central narró en clave fantástica el paso del tiempo en la vida de su protagonista, quien asume la conducción de una bodega, le otorga un nombre y continúa honrando la tradición familiar a través del trabajo y el esfuerzo junto a la vid y el vino. La puesta combinó referencias a hitos históricos y personales con una dinámica musical de alto valor estético, que recorrió distintos estilos de raíz folclórica, danzas latinoamericanas y nuevas tendencias.
Con 19 años, Rosalez será ahora la representante de San Martín en la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde buscará el cetro provincial en el teatro griego Frank Romero Day.
Entre las autoridades presentes se encontraban el intendente anfitrión, Raúl Rufeil; el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar; el diputado nacional Luis Petri; y el intendente de Junín, Mario Abed.