Lotería: ganó 2.5 millones de dólares, pero donó el ticket ganador sin querer

Es que cuando fue a buscar el boleto ganador no lo encontró: buscó en los cajones, carteras y bolsillos. Hasta que recordó que el boleto ganador lo había guardado en el bolsillo de su campera, lo preocupante es que, paralelamente, también recapituló que había donado la chaqueta a una organización benéfica.

La señora declaró a WTAE, el canal de noticias local, con una actitud totalmente compungida: "Me quedé estupefacta; no hay palabras para describirlo, no hay expresión. ¿Cómo puedo recuperarlo?". Simoneriluto dio a conocer su historia con el objetivo de recuperar el boleto ganador, que fue donado sin querer a la organización Vietnam Veterans of America, quienes reciben donaciones y las distribuye en diferentes lugares de Estados Unidos.

Lotería2.jpg La mujer recurrió al buen corazón de las personas.

¿Qué hacer si se pierde el boleto ganador?

La ley de Estados Unidos no protege a los propietarios de los tickets ganadores, de hecho, pertenecen a quienes se presentan en las oficinas de la lotería para cobrar el premio. Más allá de que en algunos estados permiten investigar el origen de un billete perdido, en Pensilvania el poseedor del billete es considerado el único dueño legítimo.

Hay personas que creen que debería implementarse un sistema más moderno para registrar a los compradores con los números adquiridos, pero otras prefieren el método tradicional, ya que así pueden mantener un perfil bajo, con mayor privacidad ya que el anonimato es contemplada una parte fundamental del juego.

Ante este peligro y posibilidad, la mujer de 76 años se expresó en el canal local, al igual que en sus redes sociales, además de comunicarse con la organización benéfica con la esperanza de recuperar la campera y el ticket: "Solo quiero encontrar a la persona que lo tenga y explicarle la situación. Quizá alguien tenga buen corazón y me lo devuelva".

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y Mildred Simoneriluto se aferra a ese sentimiento para dar con el boleto ganador que le permitirá cambiar sustancialmente su vida.

