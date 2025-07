Los turistas que pintaron una piedra en Potrerillos podrían pagar hasta $500.000 de multa

Embed - Login • Instagram View this profile on Instagram Diario UNO (@diariounocomar) • Instagram photos and videos

La sanción por el vandalismo en Potrerillos

El Código Contravencional tiene un apartado específico que configura este tipo de hechos de vandalismo. Se trata del artículo 117 sobre la "protecció de bienes públicos", que sanciona al que "manchare, ensuciare, fijare carteles, dibujare cualquier anuncio, leyenda o expresiones en columnas de alumbrado, en paredes, puertas, ventanas y cerramientos metálicos de edificios públicos, en rutas, puentes, parques, jardines, paseos y arbolado público".

La normativa, que es el claro ejemplo de lo que hicieron los turistas en Potrerillos, prevé una sanción de multa de 900 a 1.200 Unidad Fiscales, es decir, de $378.000 a $504.000, además de 9 a 12 días de arresto y hasta 20 días de trabajo comunitario.

De todas formas, hasta el momento no han sido identificados los turistas por lo que no se ha iniciado un proceso contravencional en su contra. Pero las autoridades no descartan que esto pueda ocurrir en los próximos días.