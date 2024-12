Los trucos caseros de la abuela para que los sándwich de miga para Navidad no se sequen

Relleno y armado

Elige rellenos húmedos: Utiliza rellenos como jamón, queso, atún, palmitos, tomate, ananá, entre otros, que tienen un contenido de humedad más alto. Agrega ingredientes húmedos: Puedes agregar ingredientes como mayonesa, mostaza, salsa golf, crema de aceitunas o de un truco secreto de la abuela que te daremos en breve. No sobrecargues el sanguchito: Asegúrate de no sobrecargarlo con demasiado relleno, ya que esto puede hacer que se sequen.

Mantenimiento en la heladera

El truco de la abuela que no puedes dejar pasar, una vez finalizada la preparación para compartir en Navidad, es guardar los sándwiches en un tupper hermético en el que, previamente, debes colocar un repasador húmedo. Esto hará que el contenido mantenga su humedad y no se sequen.

Se recomienda segmentar los sándwich en diferentes tuppers y no en uno grande, ya que la humedad del repasador no llegará como corresponde a la totalidad. Además, es necesario rociar cada dos días el repasador a consciencia, es decir, no mojarlo demasiado porque pudrirá el producto.

El reposo es fundamental: mínimo dos horas y, si se puede, dejar de un día para otro.

Sandwich2.jpg Mantener húmedos los sándwiches es fundamental, por eso estos trucos caseros servirán para lograrlo.

La crema secreta que es un truco casero infalible

Te mencionamos que es necesario agregarle ingredientes húmedos a los sándwich de miga para Navidad, es por eso que te traemos el truco casero de la abuela que permitirá que el aperitivo más rico de todos quede húmedo y sabroso.