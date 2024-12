Los trastornos psicológicos de fin de año: más consultas por estrés, depresión y angustia

►TE PUEDE INTERESAR: Psiquiatras salen a los centros de salud a entrenar a médicos de familia en prevención del suicidio

Titulo psicólogos a España.jpg Se disparan las consultas al psicólogo sobre fin de año. Los especialistas recomiendan hacer una lista de prioridades y no abrumarse con tratar de cumplir con todo.

Vilapriño reflexionó: "Esta es una época que moviliza mucho, por el final de un año de trabajo con determinados tipos de circunstancia que rodean la vida de las personas y que terminan generando un incremento de la demanda en los consultorios".

El experto también contrastó que en la despedida del año "no todo es negativo y hay que tratar de equilibrar entre todo lo que vivimos. Dentro de ese balance pueden existir situaciones dolorosas, pero existen momentos que nos pueden recompensar. Lo importante es esto, poder evaluar lo que resultó beneficioso para nuestra vida con el objetivo de que en el próximo año podamos reforzarlo aún más".

Convocó a apostar por la capacidad de resiliencia y a la calidad de vida, "que es lo que debemos buscar siempre para tener salud mental".

►TE PUEDE INTERESAR: En el inicio de 2024 hubo casi un suicidio por día en Mendoza

Finales que ponen las emociones a flor de piel

En la misma línea, la psiquiatra Sandra Kassis Barcudi hizo hincapié en esos finales que vienen a avivar temas no resueltos o enfatizar pérdidas.

"Los finales de año sensibilizan. Diciembre es un mes especialmente complejo, época de desgaste. Por el año transcurrido con mayor nivel de estrés, aumento de niveles de angustia, sentimientos de soledad, falta de trabajo y el dinero que no alcanza. Además, nostalgia por las personas queridas que ya no están. Frustración por no haber cumplido las metas propuestas, proyectos que no pudieron concretarse", trazó el escenario la ex directora del Hospital Pereyra.

fiestas fin de año.jpg Para algunas personas, las fiestas de fin de año son vividas con alegría y en reencuentros. Otros las ven con tristeza y añoranza.

Y confirmó que "aparece un mayor número de consultas del trastorno del estado anímico, que condicionan la conducta, produciendo mayores niveles de ansiedad, tristeza, soledad, nostalgia, melancolía y aislamiento. Muchas veces acompañados de trastornos del sueño".

Sin embargo, hizo una diferenciación en cómo se viven las fiestas de Navidad y Año Nuevo, porque no todas las personas lo procesan de la misma manera.

De esta manera, apuntó que cada caso debe abordarse con su particularidad porque "otras personas viven las fiestas con emociones positivas, alegría, reuniones, vinculación social. Y otras, en cambio, en este tiempo recuerdan más seres queridos que ya no están y aparece la nostalgia, la melancolía con angustia, ansiedad e irritabilidad, como la falta de tolerancia".

En ese sentido, recalcó que "hay que contemplar la diversidad de las experiencias emocionales durante esta época promoviendo, fortaleciendo vínculos positivos y saludables con familiares y amigos".

Y agregó: "También desde lo biológico, los neurotransmisores afectados varían según la persona, pero suelen involucrar a la dopamina, la serotonina y el cortisol. Las dos primeras relacionadas con la felicidad u el bienestar y el cortisol se relaciona con el estrés y las situaciones de conflicto. Por eso la importancia de mantener hábitos saludables de alimentación equilibrada, no excederse con bebidas alcohólicas, hacer actividad física y un descanso reparador".

La consulta psicológica es necesaria

Otra de las profesionales de la salud mental, Nancy Caballero, instó a acercarse al consultorio y hacer esa visita "que es necesaria" para bajar el nivel de exigencia y priorizar aquello que debo cumplir en lo que queda del 2024 y aplazar las metas, compromisos que pueden esperar para el año que comienza.

"Es una época de muchas consultas y tiene que ver con todo un año que se han acumulado éxitos, fracasos y hay una gran necesidad de ir cerrando cosas. La realidad es que en ese momento hay una sensación de profundo cansancio. Un burnout porque hay mucho por hacer y hay pocas horas", detalló.

La profesional observó que en esta realidad de "estar quemado" se mezcla el agotamiento con la urgencia de hacer cosas que pueden esperar hasta enero o febrero.

"Por eso, la consulta es tan necesaria; para interactuar con un otro que lo ve desde afuera. En ese balance uno pone todo el acento en todo lo logrado o no logrado y frente a esto hay que volver a mirarlo de cara al próximo año. En lo que ya no depende de mí, o que es irreversible, hay que trabajar en el duelo", recomendó.

Elegir siempre el mismo lugar en la mesa qué significa según la psicología del comportamiento.jpg Revalorizar el rol de la familia como sostén y ámbito de cuidado, una de las recomendaciones para este fin de año.

La especialista invitó a hacer una lista donde se ponga el acento en las prioridades, de lo que realmente hay que hacer antes de que termine el año y lo que puede esperar para este 2025.

Desde el Colegio de Psicólogos de Mendoza también coincidieron con este diagnóstico avivado por la crisis económica y un 2024 en el que se produjeron cambios radicales en la política y en la economía. Incluso con personas que perdieron su empleo.

"Escuchamos sujetos padeciendo muy atravesados por la situación social y económica, que complica el funcionamiento y el sostenimiento de los grupos familiares. Asimismo, el aumento de las problemáticas de consumo, que también va asociado con lo mencionado anteriormente", señalaron los expertos del organismo.

Y destacaron que en la consulta en los hospitales se ven "muchos casos la pérdida de trabajo y de la vivienda, que deriva a vivir en situación de calle, o en albergues transitorios. Todo el clima de época degrada las condiciones de vida de las personas y esto se traduce en la pérdida de horizontes posibles, lo cual genera grandes montos de angustia".

Y cerraron: "En los consultorios privados podemos agregar la incertidumbre sobre el futuro, los discursos de odio en la vida cotidiana, la pérdida de afectos por personas que migran, montos de ansiedad elevados asociados a esto".

El desafío de ser sostén y darse un tiempo para escuchar

La psicológa Claudia Motta, directora del programa de Prevención del Suicidio en Mendoza, reconoció que son momentos en que hay conductas autolesivas para sí mismo o para otras personas por el abuso de sustancias o angustia severa e instó a revalorizar el sostén de las familias, el cuidado y el acompañamiento.

"Es nuestro desafío continuar, luchar contra las violencias. Intentar abrirnos a la diversidad, escuchar respetuosamente, darnos el tiempo para comprender y concluir. Y ser permeables a procesos en contra mano de lo instantáneo que la época impone", analizó.