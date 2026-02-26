Los rabanitos tienen beneficios que pocos conocen pero son los guardianes del hígado y los riñones

Los beneficios del rabanito para la salud están relacionados con su gran aporte nutricional. Está comprobado, luego de numerosas investigaciones, que consumir rabanitos es eficaz para la prevención y lucha contra el cáncer, sobre todo si se trata de la zona del colon.

Otros beneficios del rabanito en lo que respecta a la salud los encontramos en relación a las vías respiratorias, pues es un descongestionante natural ideal si sufrimos de asma crónica o sinusitis.

Comer rabanitos también te ayudará a mantener el corazón en óptimo estado pues reduce el colesterol, controla los niveles de presión sanguínea e incluso equilibra los niveles de azúcar en la sangre, evitando la aparición de diabetes y otras enfermedades similares.

Los rabanitos son vegetales con raíz comestible, bastante comunes alrededor del mundo. Pertenecen a la familia de la col y del brócoli y crecen sumamente rápido.

El rabanito aporta fibra, ideal para incluir en la dieta de aquellas personas que busquen perder peso, pues provoca sensación de saciedad de manera inmediata. Además, te provee de una gran fuente de vitamina C, por lo que estarás protegido de resfríos o gripes durante el invierno, ya que aumentará tus defensas de forma rápida.

Contienen vitaminas del grupo B, C, minerales como el potasio, yodo, magnesio o hierro, fibra, fitoquímicos como los glucosinolatos o los indoles y agua.

La hortaliza tiene alto contenido de agua y, por lo tanto, un bajo aporte calórico. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, también es fuente natural de vitamina C, potasio, yodo, hierro y fibra.

Por lo anterior, es considerada como una de las verduras con mayores propiedades medicinales y de las que poco se habla. Por ejemplo, su jugo es auxiliar para tratar enfermedades respiratorias y problemas gástricos.

Gracias a sus propiedades colagogas y coleréticas, los rabanitos siempre están presente en la dieta de personas con riesgo de insuficiencia hepática e ictericia, aunque no solo es apto para la salud del hígado.

Fuente: diariodemorelos.com