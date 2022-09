Los peligros del juego de Huggy Wuggy: cuatro niños de una escuela de Lavalle se lesionaron

Los jueves se va a trabajar este tema con las autoridades de la Doaite, los niños involucrados y sus padres. Este es el primer paso que se ha dado para abordar la problemática en la escuela lavallina, según contaron desde el gobierno escolar.

poppy-playtime-videojuego.jpg El Poppy Playtime es un juego de tipo puzzle donde el jugador debe escapar de las garras del monstruo Huggy Wuggy.

Los adolescentes son quienes más transitan el universo virtual y peligrosamente también los niños. Hay un juego llamado Poppy Playtime, que ha disparado alarmas porque se denuncia que menores de edad han resultado lesionados por su causa. El nombre del personaje principal del videojuego es engañoso, Huggy Wuggy, que hace pensar en abrazos. Pero la realidad es distinta: el abrazo termina siendo mortal.

Según la página oficial de la organización no gubernamental Grooming Argentina, en el juego, el jugador asume el rol de un ex empleado que regresa a visitar la fábrica de juguetes, en la que se desempeñaba, la que actualmente se halla abandonada y que anteriormente era propiedad de la compañía del universo del juego, Playtime Co., 10 años después de que el personal aparentemente desapareció sin dejar rastro.

Cómo es el juego de Huggy Wuggy

El juego Huggy Wuggy se desarrolla en primera persona y deben resolver acertijos, algunos de los cuales requieren un dispositivo llamado GrabPack, para poder progresar más mientras evitan a varios enemigos. También pueden encontrar varias cintas VHS en la fábrica, que van narrando la manera en la que la empresa cerró. A medida que se avanza, se deben resolver diversos puzzles para completar los desafíos del juego.

El videojuego inmersivo, está destinado a adolescentes, pero es de muy fácil acceso para niños, y lejos de ser reservado, goza de mucha popularidad, respaldada incluso por un profuso merchandising y presencia en redes sociales con TikTok o la plataforma de videos Youtube.

Según Grooming Argentina, el peligro del juego radica en que el "alto contenido violento y el mensaje perturbador de este juego, notando que los niños y niñas usuarios experimentan pesadillas con el principal personaje, Huggy Wuggy".

Se han dado casos en Argentina u otros países, de chicos lesionados por imitar las acciones del grotesco personaje, que persigue a sus víctimas y los abraza "hasta quitarles el último aliento".

También se advierte que por la popularidad de Poppy Playtime, se han detectado modificaciones piratas introducidas por hackers en las que utilizan la estética y la modalidad de juego, variando los retos por otros más peligrosos.

