Los pantalones que usarás en 2025 para lucir piernas más largas en verano

Las grandes marcas de la moda como Loewe, Gucci y Valentino ya declararon al pantalón súper Wide Leg como uno de los must have de la temporada del verano 2025. Es que su comodidad y versatilidad para cualquier tipo de look lo convierten en la prenda larga imprescindible.

Super Wide Leg óxido.jpg Tendencias: los pantalones súper Wide Leg estarán de moda durante el verano 2025. Foto: gentileza Proverbio.mujer/Instagram.

Como era de esperar, el street style sigue marcando tendencia con prendas oversize como lo son los pantalones súper Wide Leg que comenzaremos a ver cada vez más en primavera. No deja de ser un pantalón de piernas anchas, pero aporta mucha más frescura en verano.