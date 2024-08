Así se llevan las prendas tejidas, el must have que será la tendencia del verano 2025

tejidos de crochet moda.jpg Foto: gentileza Pinterest.

Tendencia: cómo se llevarán las prendas tejidas en verano 2025

Los hilos de tejido artesanal que conforman las prendas del verano 2025 aportan armonía, delicadeza y glamour a cada outfit. Para lograr un look perfecto, se pueden combinar con piezas de lino o seda, ya que aunque se llevan sobre la arena, también están diseñadas para brindar sofisticación en la ciudad.

El crochet se llevará en prendas como pantalones, faldas, tops, cárdigans, trajes de baño y el must have de la temporada: vestidos tejidos. Sin dudas, no solo le aportarán un toque boho a tu look, sino que acentuarán tu figura, dejando entrever la piel para lograr una sensación de frescura y evocar sensualidad.

¿Cómo usar prendas de crochet? Puedes optar por llevártelas de vacaciones para lucir sobre el traje de baño o como un outfit completo para una velada veraniega o una fiesta en la playa, ya sea de día o de noche.

Si quieres lucir fina y elegante con tu vestido tejido de crochet, modifica tu estilismo con joyas, bolsos y sandalias con taco. Además, para estas ocasiones, puedes incluir un slip dress debajo para sentirte más cómoda o una blusa por encima para lucir la falda tejida.

De qué color se lleva el vestido tejido del verano 2025

Los colores neutros serán los protagonistas de las prendas tejidas de crochet, como el blanco, negro, crudo, beige y chocolate. Lo ideal es combinarlas con otras piezas de lino o seda en colores verde matcha, azul celeste, naranja, amarillo pastel, lila y rojo.

Para las más arriesgadas, también se vienen los vestidos tejidos de crochet en tonos verde matcha, rosa claro, azul celeste y rayados.

