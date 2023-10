caja de jubilaciones 1.jpg El hall central, en donde se pueden apreciar los detalles del estilo neocolonial de los hermanos Civit, sus creadores. Axel Lloret

Durante la investigación que se realizó para repararlo, se encontraron documentos y libros viejos, y hasta los planos originales de la edificación. Estos se están poniendo en valor para ser exhibidos en la sede.

Pero, además, esta construcción guarda mitos y algunas leyendas urbanas que si bien nadie confirma, los trabajadores del edificio tampoco niegan.

Como la de figuras espectrales y ruidos extraños, que algunos dicen son máquinas de escribir que ya no funcionan. Muchos de estos mitos se pueden derribar, pero otros definitivamente no. Creer o no creer en ellos, en eso se resume la explicación.

Una restauración que busca respetar el estilo de sus creadores

Sáez contó en qué se basa la restauración del edificio de la ex Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La restauración está siendo monitoreada por la Dirección de Patrimonio de la Provincia, y para realizarla, se puso en marcha una investigación acerca de su historia, del estilo que se utilizó en ella, de los arquitectos que la diseñaron –Manuel Víctor y Arturo Jorge Civit-.

caja de jubilaciones aldo saez.jpg Aldo Sáez, el director de Adultos Mayores de la Provincia, quien encaró la restauración del edificio de la vieja Caja de Jubilaciones, compartiendo el trabajo de la fachada con la Cámara de Diputados Diario UNO / Axel Lloret

De esta investigación se encargó Mauricio Correa Bustos, en tanto que la Dirección de Patrimonio también dio indicaciones acerca de los profesionales que realizarían la reparación. Entre otros, del vitralista Esteban Grimi, quien está también a cargo de la restauración de los vitrales del Pasaje San Martín.

Para poner en valor el frente, se realizó una licitación, en conjunto con la Cámara de Diputados de la provincia, a cargo de Andrés Lombardi.

El estilo que los hermanos Civit eligieron para el edificio de la ex Caja de Jubilaciones se denomina neocolonial y fue utilizado por estos arquitectos en otras construcciones, como el Arco Desaguadero, la Colonia de Menores, ubicada en Agrelo y la hostería del Dique Cipoletti.

caja de jubilaciones lámpara.jpg Detalles de la araña del hall central Diario UNO / Axel Lloret

En su interior, los detalles de la carpitentería, los ventanales y el mobiliario también está siendo restaurados, siguiendo las normas patrimoniales determinadas.

Mitos, leyendas urbanas y figuras inexplicables

Más allá de su belleza arquitectónica, el edificio también guarda algunos mitos y leyendas urbanas.

Dentro de los mitos que se pueden derribar, hay uno puntual, que, según manifestó Sáez, nunca ocurrió.

caja de jubilaciones vitreaux.jpg Los vitrales de la escalinata de ingreso también serán restaurados. Diario UNO / Axel Lloret

“Se dijo que en esta casa vivió el ex gobernador Lencinas, eso no es verdad, este edificio nunca se pensó como casa de nadie, desde su creación fue destinado a la Caja de Jubilaciones”, aclaró.

Tampoco vivió nadie en este lugar, excepto personal de mayordomía, que ocupaba algunas habitaciones del último piso.

Sin embargo, hay leyendas que no tienen mucha explicación racional y que, cuando se les pregunta a los empleados del lugar, ninguno se anima demasiado a negarlas.

caja de jubilaciones documentos 1.jpg Viejos documentos que se encontraron en muy buen estado de conservación. Diario UNO / Axel Lloret

Muchos de los que pasan por la vereda de Rivadavia y Patricias dicen que han visto en las escaleras la inquietante figura de un hombre con galera. La leyenda es que es el espíritu mismo de Carlos Lencinas el que anda por estos lares. Incomprobable. Pero cuando se consulta por esto, las miradas son esquivas.

Dentro del edificio también se ha sentido alguna vez, una presencia extraña caminar por uno de los salones que se utiliza para actos y eventos y que no permite el tránsito de gente a diario, o se ha escuchado el sonido de máquinas de escribir en pleno funcionamiento, cuando hace años que estos aparatos quedaron en desuso. Mismo gesto de los trabajadores del edificio consultados al respecto: silencio sepulcral.

caja de jubilaciones cartel.jpg

Como sea, con espíritus, fantasmas o sin ellos, la casa va a lucir a nuevo para los 100 años que esta repartición cumple dentro de un mes y el trabajo que se está llevando adelante es para destacar.

Sáez pidió a la comunidad que se cuide y se conserve lo mejor que se pueda, ya que es común que se la utilice como blanco del vandalismo.