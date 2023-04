Los mejores trucos para eliminar las celulitis en poco tiempo

Consejo fundamental: una buena hidratación

Más que un truco, es un consejo y un factor fundamental para evitar las celulitis. La hidratación es el aspecto fundamental para lucir un cuerpo sano.

Si notas celulitis en tu cuerpo, comenzá por hidratarte con al menos 2 litros de agua por día.

Tip especial para no tener celulitis: evitar la ropa ajustada

Las prendas ajustadas acortan la circulación de la sangre y promueven la formación de celulitis. Para eso, es recomendable evitar jeans y calzas demasiado ajustadas.

Si querés ayudar a tu cuerpo a que no genere acumulación de grasa, el mejor consejo es optar por prendas más holgadas como joggins, faldas o incluso jeans pero no ajustados. Siempre recuerda que debes sentirte cómoda/o y tus piernas no deben estar apretadas.

Ejercicios específicos para reducir las celulitis

El sedentarismo es un factor que ayuda a la formación de celulitis. Siendo así, cualquier tipo de movimiento diario ayudará a que tu cuerpo no acumule grasa en exceso. Para eso, lo recomendable es caminar al menos una hora por día o nadar. Para el caso de las celulitis, los ejercicios con impacto, tal como correr, son contraproducentes.

Además de realizar ejercicio diario, puedes optar por dedicarle unos minutos a ejercicios específicos para las celulitis. Cualquier ejercicio que implique el movimiento y la tonificación de la zona de caderas, piernas y glúteos, ayudará a disminuir las celulitis. Pueden ser desde sentadillas y estocadas hasta andar en bicicleta.

sentadillas.jpg Los ejercicios de glúteos como las sentadillas ayudan a tonificar los músculos y reducir las celulitis.

Consejos: qué alimentos promueven la formación de celulitis

Un aspecto fundamental a la hora de analizar las celulitis es la alimentación. Las celulitis no son más que acumulación de grasa bajo la piel. Para evitarlo, debes disminuir el consumo de alimentos altos en grasa.

En este caso, te recomendamos alimentos para mantener una dieta equilibrada y disminuir las celulitis:

Frutas ricas en nutrientes: banana, naranja, limón, arándanos o mango.

ricas en nutrientes: banana, naranja, limón, arándanos o mango. Verduras con bioflavonoides : zanahoria, brócoli, espárrago o zapallo.

: zanahoria, brócoli, espárrago o zapallo. Legumbres: lentejas.

Trucos: los beneficios de la ducha fría

La razón principal de las celulitis es la mala circulación sanguínea. En ese sentido, la ducha fría actúa como un gran recurso al activar la circulación de la sangre.

Ya sea que tienes celulitis en las piernas, caderas o glúteos, solo debes mojar con agua fría esa zona durante unos 5 minutos y verás cómo poco a poco las celulitis disminuyen.

