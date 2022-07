Los materiales de la construcción aumentaron en Mendoza casi 40% en lo que va del año

Para llegar a estos porcentajes los materiales que se cotejaron fueron hierro, hormigón elaborado, áridos, madera, ladrillos cerámicos, pisos y revestimientos, loza sanitaria, grifería de baños y cocina, materiales eléctricos, mobiliario de cocinas, vidrio, aberturas de aluminio y pintura de obra.

Como dato alentador surge del informe que hubo una desaceleración en junio, ya que en mayo el incremento de precios de los materiales de construcción fue del 7,63%.

Qué dijo el presidente de Red Edificar

Diego-Perez-Colman-4.jpeg Diego Pérez Colman, presidente de Red Edificar y gerente general de Híper Cerámico.

Diego Pérez Colman es el presidente de la Red Edificar y gerente general de Híper Cerámico. Entrevistado en Radio Nihuil, se refirió al incremento acumulado de enero a junio de este año, que es cercano al 40% y descartó que si se producen nuevos aumentos se deban el ingreso de Silvina Batakis en lugar de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía.

"La realidad que vivíamos la semana pasada es la misma que la que vivimos en el inicio de esta semana. No en todos los rubros ni en todas las empresas es igual, claramente, pero acá lo único que cambió fue que el Ministerio de Economía tiene otro nombre en la conducción".

Pérez Colman aclaró que "nosotros abrimos todos los días con nuestras promociones y atendiendo a a nuestros clientes como siempre. Quizás sea porque tenemos una performance que nos permite pero la verdad es que no pasó nada extraño".

"Lo que hacemos nosotros no quita que otras empresas tengan otros precios. Pero lo que sucede es que los proveedores nos anuncian antes los incrementos que en algunos casos los absorbemos y en otros los trasladamos a los precios" "Lo que hacemos nosotros no quita que otras empresas tengan otros precios. Pero lo que sucede es que los proveedores nos anuncian antes los incrementos que en algunos casos los absorbemos y en otros los trasladamos a los precios"

Durante 2022 los materiales de construcción arrancaron con un 10% de aumento y en el primer trimestre el acumulado ya estaba en el 20%. En el segundo semestre el ritmo inflacionario se sostuvo y por eso se llegó a junio con el 39,48% como lo muestra el gráfico precedente.

En la Red Edificar, autora de este informe, además de Híper Cerámico están Giuffré Madreas, Industrias Chirino, Tekno, Reno, Hormiserv, Gencoelec Neored. Mendoglass y Saldaña Red Acindar.

"Los productos importados se manejan con dólar oficial -explicó el presidente de Red Edificar- que tiene devaluaciones pequeñas mes a mes. Las empresas de la red no importamos por el precio, sino que buscamos diseños que las fábricas nacionales aún no tienen. Y cuando traemos un producto importado no podemos aumentar el precio como sea porque la variable de ajuste no puede ser el consumidor".

Aclaró Pérez Colman que "algunas fábricas trabajan con componentes importados como las de grifería pero por ahora no hay problemas de reposición. Claro, todo se complica con el cepo a las importaciones. De todos modos, esto no es de ahora, es de años".

¿Por qué aumentan los precios?

"Seguramente hay especulación -admitió el empresario- pero a veces hay aumentos también por desconocimiento o miedo. La economía es expectativas, que cuando son malas atemorizan. El consumo, en realidad, es más oportunista que genuino".

"En Híper Cerámico les vendemos a todos los que vienen a comprar. Se respetan los presupuestos dados porque no se puede salir con una guadaña todos los días. Somos distribuidores importantes en el rubro construcción y eso pesa seguramente" "En Híper Cerámico les vendemos a todos los que vienen a comprar. Se respetan los presupuestos dados porque no se puede salir con una guadaña todos los días. Somos distribuidores importantes en el rubro construcción y eso pesa seguramente"

También opinó el dirigente: "Hay otros colegas, en otros rubros o en el mismo nuestro con realidades diferentes, que hay que entender. Por supuesto que hay especuladores pero también hay víctimas".

Finalmente aseguró que siguen vendiendo con los planes Ahora 12 y que van a tratar de mantenerlos: "Tratamos de seguir adelante hasta donde se pueda. Hay mucha gente que compra, congela el precio y pide que le guardemos el material. Es una linda tradición que se sostiene. Por eso yo tengo esperanzas de que esta situación de crisis se revierta".