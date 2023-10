Los licuados de fruta que te ayudarán a bajar de peso

No nos engañemos: por sí solos los licuados de fruta no ayudan a adelgazar a nadie. Pero si los incluimos en una dieta con rutina de ejercicios, reemplazando alcohol y las exageradamente endulzadas gaseosas, los beneficios no tardarán en aparecer.

El sobrepeso no solo es malo para la salud cardiovascular, también está vinculado a un mayor riesgo de presentar 13 tipos de cáncer. “Estos cánceres constituyen hasta un 40 % de todos los tipos de cáncer diagnosticados en los Estados Unidos cada año”, aclararon desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.