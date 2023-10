huevo duro 1.jpg La dieta del huevo duro para adelgazar 5 kilos en 3 días.

Entonces, para llevar a cabo esta deta se deben consumir al menos cuatro huevos al día y solo pueden ir acompañados de proteínas sin grasas, verduras, frutas y bebidas como agua, café e infusiones.

La propuesta de Arielle Chandler, la autora de la dieta dle huevo duro, es desayunar dos huevos y una pieza de fruta, en la comida incluir otro huevo junto a proteínas sin grasas y verduras bajas en hidratos de carbono; y cenar lo mismo.

►TE PUEDE INTERESAR: La dieta militar que te ayudará a adelgazar en solo 3 días

¿La dieta del huevo duro es saludable?

No, la dieta del huevo duro no es recomendada por nutricionistas porque es demasiado baja en carbohidratos y, por lo tanto, aporta muy poca energía. Suelen funcionar porque eliminar alimentos que no son saludables y que engordan como panes, embutidos, dulces...

Pero se pueden perder nutrientes de alimentos como las legumbres, por ejemplo. Por eso, si seguís la dieta del huevo duro podés sufrir una pérdida significativa de la masa muscular y pueden aparecer carencias nutricionales. Normalmente, es un plan que favorece más la pérdida de agua y músculo que de grasa.

Dieta del huevo duro para adelgazar en 3 días

huevo duro.webp Seguí la dieta del huevo duro avalada por una nutricionista.

Si te gusta el huevo y querés comer ligero, podés seguir la dieta del huevo dos días. Esta es una propuesta de menú avalada por una nutricionista.