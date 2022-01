Los intendentes analizan el pase sanitario para las vendimias departamentales

En tanto, en Guaymallén subrayan que el pase sanitario "es una medida inaplicable". “Lo vamos a ir evaluando, el problema es que es muy difícil de controlar. Y por otro lado, no tenemos eventos públicos en enero”.

Godoy Cruz todavía no difundió su decisión, aunque el antecedente de la Fiesta Provincial de la Cerveza -donde se pidió el pase y se vacunó a más de 600 personas- indica que es muy probable que se solicite. La actitud de Las Heras es aún una incógnita.

En La Paz, Fernando Ubieta todavía no expresó una postura definida, si bien recientemente optó por la cautela ante la nueva ola y más de veinte jóvenes que llegaron de un viaje de egresados fueron aislados en el albergue municipal.

Tampoco hay todavía una decisión tomada en San Carlos ni en San Rafael, en tanto que en San Martín no tienen esa duda porque la fiesta ya se hizo.

En Lavalle directamente no habrá festejos vendimiales porque el 16 de diciembre una tormenta arrasó con 10.000 hectáreas de cultivos; pero todavía no está claro qué sucederá en la fiesta del Melón y la Sandía.

Tunuyán, en cambio, no sólo requerirá el pase en su Vendimia sino también durante el Festival de la Tonada. Lo más probable es que el resto del Valle de Uco actúe en sintonía. La vendimia en Santa Rosa también requerirá el pase.

Cómo funciona

El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, insistió el martes en que la medida está vigente en Mendoza, pero que cada sector está facultado para aplicarlo en eventos masivos, boliches, fiestas o restaurantes.

Este pase implica que los mayores de 13 años que quieran concurrir a eventos masivos tales como un recital, boliche, una fiesta o un evento deportivo, deberán tener y presentar el esquema completo de vacunación. "Los municipios, privados y particulares pueden solicitarlo si lo desean, y deberán hacerse cargo de la forma de control", explicó el funcionario.

"Cuando la Nación sacó la decisión administrativa de aplicar un pase sanitario, que empezó a tener vigencia el 1 de enero, le pedimos más precisiones porque no es clara la norma, la cual no establece sanciones ni órganos competentes de control. Esperábamos mayores precisiones, pero la Nación no lo hizo", dijo Ibáñez en conferencia de prensa.

Informe: Agustina Fiadino.