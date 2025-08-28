Los excelentes beneficios de tomar agua con limón en ayunas

El limón es un poderoso antiviral y antibacteriano, además de ser una alternativa ideal para mejorar nuestra digestión y limpiar el hígado, ayudando a eliminar la grasa de este órgano
Se ha demostrado que las personas con alta ingesta de vitamina C tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas o neurodegenerativas.
Cada mañana, los tejidos corporales se encuentran, en cierta medida, deshidratados y por eso requieren de la ingesta de líquidos como agua o zumo para hidratar y rejuvenecer las células, al tiempo que eliminas las toxinas.
Un vaso o una taza de agua tibia con limón y en ayunas no solo ayuda a quitar la sed con mayor rapidez que cualquier otra bebida, sino que contiene numerosas vitaminas y minerales sumamente beneficiosos para tu organismo.
Es muy bueno. Beber agua con limón en ayunas, le hace bien a tu organismo.
Exprime en cada vaso o taza medio limón y no le agregues nunca azúcar. Bébelo a primera hora de la mañana en ayunas. En verano, podes preparar la limonada de la misma manera, pero utilizando agua natural o fría.
Beneficios de beber agua tibia con limón en ayunas
- Gran portador de vitamina C. La vitamina C que posee el limón contribuye a tener un sistema inmunológico más fuerte. Por otra parte, el jugo contiene el ácido ascórbico, cuyas propiedades antiinflamatorias y saponinas ayudan a prevenir los resfriados y la gripe.
- Es bueno para la digestión. Beber agua con limón en ayunas ayuda a calmar los síntomas producidos por la indigestión, como el ardor de estómago, gases y náuseas.
- Aliado para la dieta. Tomar agua con limón en ayunas te hace perder peso, ya que los limones son ricos en pectina.
- Te mejora la piel. La gran cantidad de vitamina C y antioxidantes, contribuye a minimizar las arrugas y las manchas de la piel. La vitamina C rejuvenece la piel y la vuelve tersa.
- Aliento más agradable y fresco. Los limones son un aliado ideal para combatir los dolores dentales y la gingivitis.
- Energía. El limón contiene un alto contenido de iones, lo que refuerza tu energía. También combate el estrés.
Fuente: vivosano.org