Los dueños de autos dañados por el granizo deberán esperar más de la cuenta con los seguros

"Porcentajes o números -agregó- no se pueden dar todavía. Sí podemos decir que la zona afectada abarca desde el Este de la provincia hasta Guaymallén. Sería irresponsable hablar hoy de una cantidad porque a cada momento se suman casos".

Embed

En cuanto a los destrozos más denunciados en los automóviles, la mayoría tiene que ver con abolladuras, rotura de chasis y sobre todo, con los cristales, parabrisas, lunetas y ópticas. "Es impresionante lo que estamos observando", sumó el profesional.

Además se está esperando la evolución de los autos que sufrieron el ingreso de agua en su interior, en algunos casos hasta la mitad, en otros un poco más, además de los que fueron arrastrados. En esos casos es necesario aguardar que el líquido se escurra o que los habitáculos se sequen para determinar cuál es el deterioro en cada caso.

Respecto de las viviendas lo que más se ha registrado en las demandas de los asegurados son membranas destrozadas, vidrios rotos, tragaluces averiados y aires acondicionados con desperfectos, en determinados casos insalvables y en otros con posibilidades de recuperarlos.

autos dañados2.jpg Daños por duplicado, en este caso de auto y casa. Es una de las tantas imágenes que circularon por redes sociales luego de la tormenta de granizo.

Cómo solicitar la cobertura

Hay dos opciones a las que se puede apelar para realizar el trámite de cobertura de seguro. Una es llamando al 0-800 que brinda el asegurador al cliente o ingresando a la página web para presentar el reclamo.

La otra alternativa es apelar a los productores asesores de seguros que son los que pueden orientar el usuario. Se entiende que cada persona que contrata un seguro tiene el contacto con la persona con la debe contactarse.

Paciencia

Sisso admitió: "Debemos pedirle a la gente, en especial a los dueños de autos, que tengan paciencia. Con esto que sucedió con la tormenta de granizo, es tan alta la demanda que verdaderamente se nos ha formado un cuello de botella".

Y añadió: "Hay que tener en cuenta además que hay escasez de cristales, que los proveedores están retrasados con las entregas y en el caso de los importados, la demora es mayor".

Normalmente cuando un poseedor de seguro solicita un turno frente a un siniestro de auto hay un promedio de dos días de demora. En estos momentos es imposible y se están dando turnos para la segunda semana de marzo. Los tiempos, claramente, están más distendidos Normalmente cuando un poseedor de seguro solicita un turno frente a un siniestro de auto hay un promedio de dos días de demora. En estos momentos es imposible y se están dando turnos para la segunda semana de marzo. Los tiempos, claramente, están más distendidos

Respecto de esto último el pedido de paciencia se extiende un poco más tomando en cuenta que con el fin de semana largo, el lunes 28 de febrero y el martes 1 de marzo serán días feriados por los festejos de Carnaval y el siguiente día hábil recién será el miércoles 2 de marzo.

"Los proveedores de cristales -insistió Sisso- no tienen mucho stock y menos de vehículos extranjeros. Esto, frente a una situación de emergencia como esta, se nota más".

autos dañados1.jpg

El riesgo de apurarse en el arreglo

Quien esté apurado o urgido para reparar su automotor e intente hacerlo sin esperar la indemnización prevista por el seguro contratado, debe saber que precisa de una inspección previa del agente asegurador, que debe evaluar los daños y cuál es el costo estimado de la refacción. Si no lo hace así puede exponerse a no recibir el pago por cuanto no se habrá verificado la avería.

El "ítem" granizo

Daniel Sisso indicó que especialmente en la zona Cuyo la mayoría de los que contratan un seguro, prevén los daños que pueden causar el granizo. "Generalmente, quien contrata un seguro de auto en Mendoza pide lo del granizo sin necesidad de que se lo digan. Y si no, el agente de seguros se lo va a recomendar. Sabemos que nuestra provincia está en una zona granicera", dijo.

Volviendo a la tormenta del miércoles, el empresario acotó que "si bien el granizo no es una sorpresa en Mendoza, hace mucho que no pasaba algo como lo que vimos en estos días, tan fuerte. Pero reitero: aquí el cliente sabe lo de este tipo de tormentas y lo pide él mismo en su seguro".

"No hay un precio uniforme -aclaró- porque depende del modelo o marca, de la antigüedad del auto y también de la compañía o agente de seguros con el que se contrata. Como para tener una idea, en un vehículo de $500.000 en adelante, el seguro que contempla ese ítem granizo ronda desde los $3.000 mensuales en adelante".

Por último Sisso dijo que en "APAS Cuyo tenemos unos 2.000 asociados entre las tres provincias -Mendoza-San Juan y San Luis- y por eso recomendamos a los propietarios que necesitan un seguro, que contacten a un productor. Tenemos personas idóneas para asesorar y dar el servicio. La figura del productor es clave para no sufrir después algún contratiempo".