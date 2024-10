Los deliciosos pancitos de zucchini sin TACC y keto perfectos para un sándwich

►TE PUEDE INTERESAR: El pan casero rico y esponjoso sin TACC que puedes hacer fácilmente con pocos ingredientes

Cada vez que preparamos una receta sin TACC es muy importante tener en cuenta el primer paso que es indispensable. Este primer - y sencillo - paso consiste en limpiar con absoluto cuidado todo el lugar de trabajo.

Es fundamental que el sitio donde vamos a realizar nuestra receta esté completamente limpio y desinfectado para evitar que haya contaminación cruzada. Muchas personas no consumen gluten por elección y otras personas porque son alérgicas y deben comer sin TACC. Además, es importante que revises que todos los ingredientes que uses sean sin TACC.

Ingredientes para tu pan zucchini keto sin TACC:

Tienes un pancito muy fácil para hacer en solo minutos.

Esta receta megasencilla fue compartida por la cuenta de Instagram @metodo_keto.dieta

Embed - Sofía Rodríguez en Instagram: " Si te gusta esta receta, ¡imagina todo lo que puedes descubrir en mi Recetario Keto de más de 750 recetas! Con opciones variadas para cada antojo, tendrás siempre algo delicioso a mano para mantenerte en tu estilo de vida cetogénico. ¡No te quedes sin el tuyo! Consigue tu recetario entrando al link de mi perfil y adquiérelo hoy mismo con 80% de descuento, por tiempo limitado. . . PANCITOS DE ZUCCHINI LOW CARB Por acá paso a dejar una receta viral que al principio no me salió bien, pero después de 2 intentos quedaron increíbles y hoy puedo dejarles los TIPS CLAVE para que a ustedes también les salgan bien! Queres saber cuáles son? Primero rallen 1 zucchini mediano y APRETEN PARA SACARLE TODO EL EXCESO DE AGUA Si no hacen este paso no te va a salir como me pasó a mi la primera vez Mezclen con condimentos ( sal, pimienta ajo y cebolla en polvo si les gusta), 1 cucharadita de polvo se hornear , 2 huevos y 5 cucharadas colmadas de la harina que prefieras (almendras, coco, lino) Por arriba espolvoreen semillas a gusto. Yo los cociné en la flip. ATENCION Tiene que estar aceita y precalentada . Si ponen la mezcla en frio se les va a desparramar el huevo . Cocinen a fuego medio unos 10 o 15 minutos de un lado y 5 o 10 del otro. También pueden hacerlos al microondas si quieren! Último TIP Dejen enfriar antes de cortarlos! Con estas cantidades salen 4 pancitos ! Si les gustó la receta dejen un like y guárdense este post . . . . . . . . By:cocinareal.essen #panlowcarb #panbajoenhidratos #pandezucchini #recetasconessen #essenoficial #essenargentina #essenbanfield #Banfield #zonasur #keto #pan #lowcarb"