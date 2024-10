Los clubes dan beneficios a empresas para sostener la temporada de verano 2025

Club Andes Talleres.jpeg Desde el mes pasado que el club Andes Talleres está con preinscripción para su escuela de verano y ya tiene más de la mitad del cupo completo. Foto: Gentileza Club Andes Talleres

Lo que observan 5 de los clubes más populares del área metropolitana es que se potenció el interés de familias por tomar la pileta como una opción real que muchos eligen antes de salir unos días de vacaciones. Y apenas salen los primeros rayos de sol que queman, la gente empieza a pensar en su verano y consultar por las diferentes propuestas de recreación que tiene a mano.

La plata que puedan destinar en el receso de verano, cada vez más mendocinos la están volcando a una temporada de club que pueden disfrutar hasta 4 meses, resignando pasar dos semanas en algún destino turístico.

Los clubes en una carrera contrarreloj por la inflación

La falta de previsibilidad económica atenta contra los valores que ponen los clubes en esta época del año -algunos incluso comenzaron con promociones en septiembre- y lo que esos valores representarán en febrero o marzo del año próximo.

De todos modos, los incrementos para la temporada 2025 rondan entre el 150% y $200%, siendo en algunos casos menor para los socios, cuando la inflación real supera esos porcentajes de un año a otro. Y cuando los costos de los productos para mantener la limpieza e higiene de las piletas subieron hasta un 400%. Así como generalmente los clubes deben invertir en renovar jardines, quinchos, reposeras y otros elementos de recreación.

"Este año hemos tratado de poner precios lo más actualizados posible pero a la vez razonables, para que les sirva a nuestros socios y no socios que cuentan todos los veranos con el servicio", sostiene Verónica Ambrocio, vicepresidenta del club Andes Talleres cuya escuela de verano sale $325.000 por niño y la temporada de pileta $200.000 por persona para los socios. Los precios suben a $485.000 y $500.000, respectivamente, para los no socios.

Club Pacifico.jpg El club General San Martín - Pacífico empezó con la preventa de su temporada de pile a mitad de septiembre. Foto: Gentileza Club Pacífico

En la misma sintonía, Augusto Carignano, presidente del club General San Martín - Pacífico, cuenta que empezaron a ofrecer su temporada de verano el 15 de septiembre, "lo que es pileta para socios, con lo que se dio hasta el 15 de octubre; y de ahí tuvimos bastantes socios que sacaron la temporada de pileta a un precio promocional".

Carignano remarca que "hemos aplicado al precio final de hoy un 130% o 140% de aumento, cuando la inflación fue del 240%; lo hicimos para no afectar a los socios, para que la opción de club sea viable para la familia". Aquí los valores para socios que quieren sacar la temporada de pile ronda los $115.000, y para los no socios unos $206.000; los precios son menores para niños y jubilados. Y la escuela de verano en Pacífico cuesta $250.000 para los socios y $275.000 para los niños que no pertenecen al club.

Las estrategias de los clubes para atraer socios con sus piletas

Los montos varían también de acuerdo al momento de inscripción -cuanto antes y en efectivo, más económico-, la forma de pago -con tarjeta de crédito en cuotas tiene un recargo de mínimo el 5%- y si es una sola persona o grupo familiar, así como hay descuentos por hermanos en las colonias de vacaciones.

Por ejemplo, el club Godoy Cruz Antonio Tomba ofrece beneficios para hermanos en su escuela de verano y no trabaja con precios por grupo familiar de no socios para la temporada de pileta, pero sí hace descuento del 10% para cada integrante de la familia que se sume.

"Para los socios aumentó entre un 130% y un 160%; para los no socios casi un 200%", anuncia Gustavo Salinas, coordinador de la temporada de verano del Tomba. Y agregó que la colonia para chicos que son socios del club sale entre $200.000 y $260.000; los no socios deben pagar entre $250.000 y $340.000. En todos los casos, incluye una remera de la escuela de verano de regalo.

Club Tomba pileta escuela de verano.jpg Como en la mayoría de los clubes con pileta del Gran Mendoza, el Tomba tiene capacidad para 500 niños en su escuela de verano. Foto: Gentileza Club Godoy Cruz

"Además, los socios que asistan a la escuela de verano tienen la temporada de pileta gratis", destacó Salinas entre las estrategias de la institución deportiva para convocar gente a su enorme pileta. Disfrutar sólo la pileta del club a los socios le costará entre $100.000 y $160.000, y para los no socios se eleva casi a $300.000.

Este club de Godoy Cruz, como el capitalino de Pacífico, han establecido convenios con empresas para captar a su personal tanto en el interés de los trabajadores de llevar a sus hijos a las escuelas de verano como a toda la familia de hacer temporada de pile. Ofrecen beneficios estratégicos como un modo de atraer más gente que además podrían convertirse en socios.

"Todos los veranos en esta época empiezan a llamarnos sindicatos, mutuales para asociarnos, pero no nos conviene porque lo ofrecen en general como un beneficio del gremio y para verano como si el club fuera un camping. Entonces este año buscamos una empresa relativamente joven, con personas de entre 30 y 40 años, la mayoría mujeres con hijos, para hacer un convenio y que su personal se pueda asociar y a su vez incorporar a su hijo", explica Carginano del club Pacífico y sostiene que "esto nos asegura un futuro en el club".

La pileta, el anzuelo para atraer socios a los clubes

Usualmente la temporada de verano en los clubes abre a principios de diciembre, apenas terminan las clases, y se extiende hasta una o dos semanas antes de iniciar el próximo ciclo escolar. Para este 2024-2025 varios de los clubes proyectan ofrecer sus servicios de pileta hasta la primera semana de marzo. Y algunos inaugurarán la temporada la última semana de noviembre.

¿Hay personas que gracias a la pileta se asocian al club?, consultamos para que casi al unísono los entrevistados respondiera con un entusiasta "Sí". El presidente de Pacífico, por ejemplo, expresó: "Cuando asumió esta comisión, hace 2 años había aproximadamente 1.300 o 1.400 socios, hoy estamos en alrededor de los 2.200. Y en el invierno, que es época de bajas, hemos logrado que se mantengan, sobre todo los grupos familiares se han asociado después del verano pasado, porque hemos incorporado actividades para ofrecerle a los padres".

Por su parte, Ambrocio en la voz de Andes Talleres aportó: "Tenemos cupo para 600 niños (de 3 a 15 años) en la escuela de verano, más de la mitad ya está completo con la preinscripción; el año pasado fue igual, apenas largamos la promoción la gente se anotó". Y dijo que "un 90% en la escuela de verano Talleres siempre repite la misma gente, somos una gran familia y eso nos enorgullece; nuestra escuela se destaca por trabajar mucho en la parte didáctica, pero también en lo deportivo".

Una temporada de verano más "previsible"

De acuerdo a las fuentes de los clubes consultados, la incertidumbre reinaba con mayor fuerza el año pasado, en medio de unos últimos meses con inflación galopante y elecciones presidenciales. El panorama ahora no es mucho más alentador pero sí un tanto más previsible.

Verónica Ambrocio, de Andes Talleres, considera que la previa a la apertura de la pileta ahora "es similar a lo que ocurrió el año pasado, muchas familias nos consultan y ya están eligiendo hacer temporada en el club en lugar de irse de vacaciones", aunque distingue: "El año pasado fue un boom la preinscripción porque había mucha más incertidumbre que ahora".

Augusto Carignano, de Pacífico, advierte dos fenómenos que se están dando entre sus socios o potenciales socios y que pueden sonar contradictorios, aunque analizando el contexto no lo son: el interés de la gente y el atraso en los pagos.

Club Andes Talleres1.jpeg En las colonias de verano los niños practican deportes, disfrutan la pile y hasta realizan salidas recreativas, campamentos o aprenden teatro. Foto: Gentileza Club Andes Talleres

"La gente ha seguido, y quiere seguir perteneciendo al club, pero registramos en nuestras métricas de pagos de los últimos cinco meses que el 60% o 70% de los pagos en el club se producen entre el 10 y el 15, y el resto se efectúa del 20 al 30 del mes. O sea, antes se pagaba mucho más del 1 al 10 y ahora la gente está pagando muy atrasado", explica para resaltar que la economía del hogar se ve recortada y asociarse a un club o cumplir con el pago de las cuotas cada vez se hace más cuesta arriba.

Para sostener el número de socios, y mejor aún incrementarlo, el club Pacífico extenderá su horario de pileta este verano hasta más entrada la noche y agregará actividades especiales los fines de semana que van desde aquadance hasta Dj en vivo.

Los clubes que todavía no lanzan a la venta su temporada de pileta

El club Mendoza de Regatas aún no tiene los valores para su escuela de verano, mientras que la temporada de pileta es sólo para socios y no se abona aparte de la cuota mensual. Quien desee asociarse debe pagar 20.000 de inscripción y 20.000 el carnet, además de la cuota mensual que hoy está en $21.700. Y para utilizar la piscina se cancela todos los meses una revisación médica que cuesta $7.800.

Tanto en el club Obras Sanitarias como en el de la UNCuyo están diseñando los precios y modalidades de sus escuelas de verano y temporada de pileta, con lo cual no hay ofrecido hasta ahora preinscripciones o promociones de "preventa" para sus socios o no socios.

club-uncuyo-pileta-verano-2.jpg El club de la UNCuyo abrirá recién la primera semana de noviembre las inscripciones para su escuela de verano. Foto: Gentileza Prensa UNCuyo

"Estimamos que la escuela de verano tendrá un valor aproximado de $200.000 para la gente de la Universidad, y para los adherentes sería de unos $230.000", informó a modo de anticipo Mauricio Olmedo, a cargo de la comunicación del club de la UNCuyo. El año pasado los valores rondaban los $70.000. Las inscripciones se lanzarán para la primera semana de noviembre.