Los artistas de Vendimia cobrarán 4 días después de la Fiesta y no en un mes o más como antes

acto central vendimia 2022 2.jfif Los artistas de Vendimia son elegidos por casting y empiezan a ensayar cinco semanas antes de la fiesta. Este año arrancaron el 29 de enero. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

A fin de año, con la gestión anterior, los artistas que le dieron forma a eventos como Bendición de los Frutos, Vía Blanca, Carrusel y Acto Central con sus repeticiones, sellaron un acuerdo que fijaba un monto de $250.000 a actualizar en febrero.

En estas últimas semanas, entre idas y vueltas de la discusión salarial, la Subsecretaría de Cultura de la Provincia ofreció como última propuesta $350.000, que equivale al 40% más de lo acordado en diciembre. Y que se abonará no ya dilatado en el tiempo como era costumbre, sino a cuatro días de haber concluido el último acto central de la Vendimia en el Frank Romero Day.

"Estos esfuerzos que hace el Estado en medio de la crisis que estamos viviendo, valen y demuestran la importancia que tiene la Vendimia y sus hacedores; además que el plazo para cobrar sienta un precedente", destacó el subsecretario de Cultura, Diego Gareca.

A esto, el actor Gonzalo Bendelé de la Asociación Argentina de Actores y Actrices - delegación Mendoza, respondió: "El ofrecimiento general a los (empleados) estatales fue del 15% más 15% más un bono de $90.000, cosa que a los trabajadores artistas no fue ofrecido". Y criticó que "el Gobierno nos considera trabajadores de segunda, nos hacen contratos basura".

De todos modos, el aumento porcentual del cachet de los artistas, que trabajan como prestadores de servicio para el Estado bajo el régimen de contrato, este año es similar al de un empleado público pero sin el extra del bono.

El fantasma de la suspensión de la Vendimia

Siguiendo esta línea, el delegado gremial de los actores aseguró que la masa de 750 artistas que componen el espectáculo central "Coronados de historia y futuro" no tiene ninguna intención de tomar medidas de fuerza que lleven a la suspensión de alguna de las tres noches ni tampoco del ensayo general que se hará este viernes en el teatro griego Frank Romero Day.

"Quiero dejar bien en claro, porque ha habido rumores mal intencionados, que está descartada cualquier medida de fuerza en ensayo o en las actuaciones, se va a cumplir de principio a fin el hecho artístico, el trabajo de los artistas", recalcó Bendelé, demoliendo el fantasma de la suspensión de la primera repetición que se dio en la edición 2011 de la Vendimia por reclamo salarial y entradas gratuitas para familiares de los artistas.

De todos modos, anticipó que tomarán "alguna medida de visibilización de nuestra disconformidad". De todos modos, estas acciones se resuelven en asamblea con los artistas involucrados, en su mayoría los que integran esta edición 2024 de la fiesta dirigida por Pablo Mariano Perri.

Así entonces, los artistas de Vendimia cumplirán con sus contratos ya pactados y firmados con el Gobierno de Mendoza. De ahí que el responsable de Cultura de la Provincia recordó:

"Con el contrato firmado, los artistas legalmente tienen que hacer la fiesta". "Con el contrato firmado, los artistas legalmente tienen que hacer la fiesta".

Y respecto a los $350.000 de sueldo, Gareca afirmó que "el ofrecimiento no tiene una reconsideración, la propuesta es superadora en una fiesta que ha demandado mucho más esfuerzo que en años anteriores", por eso pidió el entendimiento y la consideración de parte de los artistas, "que seguro lo harán porque tenemos un diálogo cordial y abierto".

En este sentido, repasó que la base de $250.000 de cachet en diciembre quedó establecida para el compromiso de hacer su revisión para febrero. "Atamos los dos indicadores inflacionarios antes de la fiesta y lo que arrojaran esos resultados es lo que cobrarían; todos estuvieron de acuerdo. El número final quedó en $330.000, los dos índices inflacionarios con una base pactada; todos firmaron y se dio el acuerdo con mucha cordialidad", detalló Gareca.

Viendo la disconformidad de las partes, a esa cifra el Gobierno sumó $20.000 para llegar a $350.000 a pagar cuatro días después de la fiesta. "Ya no tenemos mucho más para hacer, no vamos a reducir el hecho artístico, la austeridad es en todos los sectores y ámbitos públicos, y no vemos que sea una propuesta mala o indigna", concluyó el funcionario.

Vendimia ensayos.jpg Un momentos de los ensayos de esta Fiesta de la Vendimia 2024 que se desarrolló en diferentes espacios culturales y deportivos. Gentileza Gobierno de Mendoza

Gonzalo Bendelé -en representación de los actores, actrices, traspuntes y bailarines- anunció que la cifra "base" que reclaman es de $420.000.

"La última propuesta fue de $350.000 que está lejos de la base que ofrece el Gobierno a todos sus trabajadores, que debería ser de $420.000, lo mínimo teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo". "La última propuesta fue de $350.000 que está lejos de la base que ofrece el Gobierno a todos sus trabajadores, que debería ser de $420.000, lo mínimo teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo".

Además, pidió que se pongan en valor todos los gastos que los artistas hacen para trabajar en Vendimia y que hacen disminuir su cachet. "Los pasajes de micros han aumentado, algunos artistas vienen del Este, de Lavalle, de departamentos alejados al Gran Mendoza", agregó y sumó los materiales que utilizan y que son de sus pertenencias, como botas y zapatos de danza, instrumentos musicales y "hasta algunos accesorios de vestuario".

Tanto Bendelé como Gareca coincidieron en sus intenciones de concretar la celebración. "Los artistas queremos hacer la fiesta, por supuesto, solo reclamamos por nuestros derechos; pero eso no significa que vamos a incendiar todo", expresó el actor y delegado gremial.

Lo que Bendelé y su asociación pretenden es que se los tome como el resto de los trabajadores del Estado. "No somos prestadores de servicio sino trabajadores que cumplimos con las condiciones de la relación de dependencia, con horarios, días laborales y un reglamento que exige nuestro trabajo artístico; la diferencia es que nuestro trabajo es temporal, lo hacemos por un tiempo reducido", dijo y aclaró que "venimos reclamando este cambio de paradigma para los artistas de Vendimia desde hace mucho tiempo, no es nuevo ni de esta Vendimia".

Asambleas en los ensayos de Vendimia

Esta noche de jueves se prevé una nueva asamblea en el marco de los ensayos de la fiesta que se están desarrollando desde el lunes en el teatro griego.

En la asamblea de los artistas se realizará una votación para dejar plasmado en un acta "la disconformidad del cobro de $350.000", según explicó Bendelé. Aunque, claro está, habrá que ver qué postura gana ya que el delegado gremial de actores reconoce que "hay artistas que están conformes con la propuesta salarial".

Las reuniones se hacen en un break de los ensayos y se trata de no quitarles demasiado tiempo, aclararon los hacedores de esta Vendimia. De hecho, manifestaron que al suspenderse el ensayo del miércoles por la lluvia "seguro esta noche (por jueves) nos vamos a quedar una hora y media más para llegar con todo al espectáculo".

Acto Central Vendimia 2023_85.jpeg De los 1052 artistas contratados por el Gobierno para el calendario vendimial, 750 están abocados al Acto Central en el Frank Romero Day. Axel Lloret

Bendelé reconoció que "cobrar a tiempo no venía pasando", en relación a la decisión de la gestión actual de Alfredo Cornejo de pagarles cuatro días después de finalizado el trabajo. Sin embargo, el actor advirtió que de parte del colectivo artístico "administrativamente lo vemos difícil de cumplir" debido a los trámites de facturación y administrativos de las asociaciones y gremios que representan al millar de artistas en esta fiesta.

A esto se suman los artistas que son a su vez docentes y cobran a través de un plus Vendimia junto a sus bonos de sueldo habituales como trabajadores del Estado. Este grupo no podría cobrar lo trabajado en la fiesta el próximo viernes 8 sino en un mes cuando perciba sus haberes de marzo.

"Consideramos que es una buena medida de mejora administrativa que sienta precedente; a partir de ahora no podemos permitir más que se cobre a un mes o dos meses como históricamente nos ha pasado", declaró el actor de Vendimia.