Lo dice la ciencia: cada cuánto es recomendable cambiar las sábanas para evitar problemas de salud

Qué dice la ciencia, cada cuánto hay que cambiar las sábanas para evitar problemas de salud

Las sábanas se contaminan, ensucian y acumulan células muertas. El sudor corporal y los ácaros pueden transformar nuestra cama en un cóctel de desarrollo para microbios, bacterias y virus. En los meses de verano y mucho calor, es todavía más necesario cambiar las sábanas seguido.

sábanas.png

El diario británico The Independent realizó una encuesta a 2.250 personas preguntando cada cuánto cambian las sábanas los habitantes de Reino Unido. Los hombres solteros respondieron que lavan las sábanas una vez cada cuatro meses. Una cifra un poco preocupante.

Por otra parte, un 12% de los encuestados respondió que solo lava las sábados cuando se acuerda. Finalmente, las mujeres que viven solteras afirmaron cambiar las sábanas cada dos semanas, mientras que las parejas aproximadamente cada tres semanas.

Un microbiólogo de la Universidad de Nueva York, Philip Tierno, explica que las sábanas acumulan hasta 17 tipos distintos de bacterias y hongos. Philip recomienda cambiar las sábanas una vez por semana para evitar la propagación de organismos y proteger la salud. En el caso que se esté transitando alguna enfermedad o alergia, hay que cambiarlas más seguido.

salud ciencia.png

La importancia de cambiar las sábanas una vez por semana

Según una investigación publicada en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, las sábanas pueden convertirse en reservorios de alérgenos si no se cambian cada ciertos días. El estudio explica que la cama es un espacio ideal de reproducción y acumulación de microorganismos que pueden afectar la salud respiratoria.

No cambiar las sábanas todas las semanas produce una mayor exposición a microorganismos perjudiciales para la salud. Además, es importante mantener los espacios ventilados, no colocar encima de las sábanas mochilas u objetos que estuvieron en contacto con el exterior y sacudirlas cuando los animales han estado sobre ellas.

ciencia salud.png

Otra recomendación útil: lava las sábanas con agua muy caliente para matar cualquier organismo vivo que tengan. No menos importante es recordar el cambio y lavado de toallas y toallones que además de suciedad están llenos de humedad, algo que a los microbios les fascina.