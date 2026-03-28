Llegó el otoño: cómo cuidar un árbol de cerezas en maceta

arbol El árbol de cerezo (Prunus avium) tiñe sus hojas de un espectáculo de color en otoño, mientras que en primavera llena sus ramas de flores.

Otro aspecto central es la poda. El otoño es un buen momento para realizar una poda ligera, eliminando ramas secas, débiles o enfermas. Esto permite que el árbol concentre su energía y crezca de manera más saludable en la siguiente estación. No se aconseja una poda intensa en esta época.

También, es importante revisar el estado del sustrato. Si la tierra está muy compactada o agotada, se puede renovar parcialmente la capa superior. Esto mejora la aireación y aporta nutrientes. En algunos casos, se puede aplicar un fertilizante de liberación lenta, específico para frutales.

La ubicación de la maceta también cumple un rol clave. El cerezo necesita luz, pero en otoño conviene protegerlo de vientos fuertes o heladas tempranas. Si está en balcón o terraza, se puede ubicar cerca de una pared que actúe como resguardo.

Por último, hay que prestar atención a posibles plagas o enfermedades. Aunque en la temporada otoñal su presencia suele disminuir, es importante inspeccionar hojas y ramas para detectar señales a tiempo. Un control preventivo evita complicaciones mayores.

arbol cerezas Toma nota de los cuidados del cerezo en maceta.

Cuidar un árbol de cerezas en maceta durante el otoño no requiere tareas complejas, pero sí constancia. Con estos cuidados básicos, es posible mantener el árbol en buen estado y favorecer una floración y cosecha exitosas en la próxima temporada.