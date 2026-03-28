Llegó el otoño: cómo cuidar un árbol de cerezas en maceta

Existen más de 100 variedades de hermosos cerezos en flor, varias de las cuales se adaptan a climas del sur. Cada vez más personas optan por cultivar este árbol en el jardín del hogar, así pueden disfrutar de sus deliciosos frutos en la temporada de calor. Además, quienes tienen balcón pueden cultivarlo en maceta para cosechar sus propias cerezas.
Durante la primavera, el cerezo se luce con su floración, mientras que en verano da sus frutos. Sin embargo, con la llegada del otoño comienza una etapa clave para su cuidado. Este período es fundamental para preparar la planta de cara al invierno y asegurar un buen desarrollo en la próxima temporada.
Cuidados del cerezo en maceta durante el otoño
El primer punto a tener en cuenta es el riego. A medida que bajan las temperaturas, estos árboles reducen su actividad, por lo que necesitan menos agua. Es importante evitar el exceso de humedad, ya que puede generar problemas en las raíces. Se recomienda regar solo cuando el sustrato esté seco al tacto.
Otro aspecto central es la poda. El otoño es un buen momento para realizar una poda ligera, eliminando ramas secas, débiles o enfermas. Esto permite que el árbol concentre su energía y crezca de manera más saludable en la siguiente estación. No se aconseja una poda intensa en esta época.
También, es importante revisar el estado del sustrato. Si la tierra está muy compactada o agotada, se puede renovar parcialmente la capa superior. Esto mejora la aireación y aporta nutrientes. En algunos casos, se puede aplicar un fertilizante de liberación lenta, específico para frutales.
La ubicación de la maceta también cumple un rol clave. El cerezo necesita luz, pero en otoño conviene protegerlo de vientos fuertes o heladas tempranas. Si está en balcón o terraza, se puede ubicar cerca de una pared que actúe como resguardo.
Por último, hay que prestar atención a posibles plagas o enfermedades. Aunque en la temporada otoñal su presencia suele disminuir, es importante inspeccionar hojas y ramas para detectar señales a tiempo. Un control preventivo evita complicaciones mayores.
Cuidar un árbol de cerezas en maceta durante el otoño no requiere tareas complejas, pero sí constancia. Con estos cuidados básicos, es posible mantener el árbol en buen estado y favorecer una floración y cosecha exitosas en la próxima temporada.