Liam Payne sabía lo que hacía: así lo aseguró su ex novia Maya Henry

Una ex novia que fue testigo de su desorden emocional

"Siempre jugaba con la muerte, y decía 'bueno, me voy a morir, no estoy bien'. Conocía su estilo de vida que lleva y sabía que algo pasaría" expresó su ex Maya Henry. Luego de una relación intermitente durante tres años con Liam Payne, la modelo decidió cortar la relación. Pero Liam no se lo tomó de la mejor manera. Optó por perseguirla a través del teléfono, buscándola e intentando comunicarse con ella, pasando por alto las reiteradas negativas de la chica.

liam.jpg Su familia contó que será recordado por su alma amable y divertida.

Liam convivía desde años con sus problemas de alcohol, cocaína y, además no mantenía una buena conducta respecto a la depresión que sufría. Su ex novia lo había acompañado durante un tiempo considerable, y admite que el cantante tenía una conducta extraña y cuestionable. No había podido superar la ruptura. "Siempre me llama de diferentes números de teléfono, así que nunca sé de dónde lo hará. Crea nuevas cuentas de icloud para enviarme mensajes. Siempre es una nueva cuenta de iCloud. Cada vez que veo que aparece una nueva en mi teléfono, pienso: 'ya estamos otra vez'. También me envía correos electrónicos. No hay un momento correcto o incorrecto para hablar de estos temas. Es inquietante que este hombre siga haciéndome estas cosas. Me repugna este comportamiento diabólico. Esto es más que repugnante y asombroso, por no decir otra cosa" expresó Henry al diario The Sun.

La modelo e influencer había dado instrucciones a su equipo legal para que su ex pareja dejara de acosarla de manera definitiva esta semana.

Embed - Replying to @marie anways sorry for the rant but things need to be addressed @mayahenry Replying to @marie anways sorry for the rant but things need to be addressed original sound - Maya Henry

La última noche de Liam en Buenos Aires

Para distraerse, Liam realizó un viaje a Buenos Aires, Argentina. Estuvo esta semana junto a su novia Kate Cassidy. Él había comentado a la prensa que no sabía si había tocado fondo respecto a sus problemas personales, a los que rehuía a través del consumo de alcohol y sustancias.

La última noche de su vida fue en Palermo. En el hotel Casa Sur tuvo su última crisis, donde se descargó con agresividad de diversas maneras, en la habitación. No hubo vuelta atrás. Con un televisor destrozado, restos de cocaína, encendedores y otras cosas en desorden, Liam en pleno estado de ebriedad y confusión, se asomó al ventanal de su cuarto y cayó del tercer piso.

►TE PUEDE INTERESAR: Harry Styles protagoniza esta película erótica de Amazon Prime Video

Con 31 años y cuestiones que quedaron irresueltas, Liam pasó su último día en Palermo saludando a fans y asistiendo a conciertos de sus amigos: uno de ellos fue Niall Horan, quien también formó parte de la formación.