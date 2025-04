LegalUp: la startup mendocina que incluye una historia de vida, asistencia legal e inteligencia artificial

A la hora de las presentaciones, Franco Minotto señaló: "En la profesión siempre estuve del otro lado del mostrador, en el Poder Judicial, hice Derecho Penal y ahora también estoy haciendo Derecho Internacional, pero siempre teniendo en cuenta las innovaciones y cómo adaptar lo nuevo a la justicia que es un ámbito al que le falta una dosis importante de innovación".

Finalmente, Gastón Rizzi es ingeniero en dirección de empresas, aficionado a la tecnología y desde hace un par de años trabaja en distintos proyectos de inteligencia artificial, entre ellos LegalUp.

LegalUp El asistente virtual legal funciona las 24 horas del día a través de Whatsapp. Cristian Lozano

La amistad y el origen de LegalUp

Entre amigos en común, asados y reuniones el Negro, Franquito y el Buba fueron dándole forma a un proyecto que se transformó en realidad: "Hace mucho que venía con la idea, porque me empecé a dar cuenta de que a mucha gente le cuesta acceder a ciertas cuestiones jurídicas, Y hay algunas que por ahí parecen de menor importancia o que no vale la pena ir a consultar a un abogado. Muchas veces te están cobrando mal algún servicio y un abogado te va a cobrar más cara la consulta que lo que vos podés llegar a reclamar, pero a su vez hay personas para las que eso que le están cobrando de más es mucha plata", explicó Matías Oller Gogol.

LegalUp Matías, Franco y Gastón son amigos y comparten este proyecto innovador. Cristian Lozano

"Muchas veces también hay desconocimiento, gente que necesita ser orientada o no sabe adónde tiene que ir o cómo hacer para reclamar. Hay una brecha ahí y LegalUp lo que hace es orientar y guiar a quien lo necesite. '¿Cómo hago un reclamo en defensa del consumidor?' Lo orienta, le da los pasos para que lo haga y listo". (Franco Minotto). "Muchas veces también hay desconocimiento, gente que necesita ser orientada o no sabe adónde tiene que ir o cómo hacer para reclamar. Hay una brecha ahí y LegalUp lo que hace es orientar y guiar a quien lo necesite. '¿Cómo hago un reclamo en defensa del consumidor?' Lo orienta, le da los pasos para que lo haga y listo". (Franco Minotto).

"Siempre se apuntó a desarrollar herramientas para estudios jurídicos, o para el Poder Judicial, pero nunca para la gente o para que el ciudadano común pueda también apoyarse en la tecnología. Esa era la idea que siempre gestioné en mi cabeza y después la vida nos fue llevando, armamos una startup de inteligencia artificial a través de WhatsApp, en lo que es comunicación, empezamos a trabajar juntos y nos unimos los tres para desarrollar esto que hoy es LegalUp", contó Oller Gogol.

"Suena muy simple, pero hace más de un año que estamos trabajando, en un momento éramos cinco o seis, pero de repente uno le puso más energía que otro y quedamos nosotros tres. Le seguimos dando rosca y recién hoy en día sentimos que nos gusta cómo responde, de manera simple, orientando a la gente y ahí dijimos bueno estamos listos para salir", indicó Gastón Rizzi.

Cómo funciona LegalUp

MOG: "Nosotros la alimentamos con una base de conocimiento muy grande. Tuvimos que hacer una investigación muy profunda para adaptarla a la legislación y las reparticiones públicas de Mendoza. El día de mañana, si esto escala, nos ampliaremos al resto del país".

LegalUp LegalUp busca empoderar al ciudadano de a pie y garantizarle acceso a la justicia. Cristian Lozano

GR: "Nuestra tecnología está orientada y estructurada solamente para lo legal y para Mendoza. Y hay una estructura atrás que respalda esa información, además de que la idea es que detrás haya personas físicas que puedan intervenir en caso de ser necesario profundizar una respuesta. En definitiva tenemos ese híbrido de ser medio máquina medio persona, que también le da más seguridad a la gente".

FM: "Lo más interesante es que abarca un espectro muy amplio de lo legal. O sea, desde sacar un cuit. Queremos apuntar sobre todo a esas cuestiones simples en las que la gente que no sabe a quién consultar para que al menos tenga una base de información que la oriente".

"Es importante decir que no damos consultas legales sino que damos orientación o recomendaciones. No queremos suplantar a los abogados, lo que ofrecemos es una asistencia legal, una ayuda. Y en los caso de que la IA interpreta que esa persona necesita un abogado, la misma IA se lo indica. Queremos que la persona se sienta escuchada, ahorre tiempo, orientarla y sacarle las dudas" (Matías Oller Gogol). "Es importante decir que no damos consultas legales sino que damos orientación o recomendaciones. No queremos suplantar a los abogados, lo que ofrecemos es una asistencia legal, una ayuda. Y en los caso de que la IA interpreta que esa persona necesita un abogado, la misma IA se lo indica. Queremos que la persona se sienta escuchada, ahorre tiempo, orientarla y sacarle las dudas" (Matías Oller Gogol).

La inteligencia artificial como herramienta de integración

Franco Minotto es uno de los lesionados graves del rugby argentino que tiene asistencia de la FUAR (Fundación de la Unión Argentina de Rugby) y en su condición la inteligencia artificial es una herramienta muy importante: "Hay un montón de cosas útiles. Claramente no es que haga todo la IA, sino que es una ayuda para que lo que yo puedo hacer en una hora, capaz ahora lo haga en media hora y quieras o no, es una ayuda importante. En realidad para cualquier persona es importante, pero en mi caso me ayuda a solucionar muchas cosas".

LegalUp Franco Minotto tuvo una lesión cervical a los 15 años y se recibió de abogado en 2017. Cristian Lozano

A su vez, sus creadores ven en LegalUp una oportunidad de darle asistencia legal a mucha gente que hoy no la tiene a su alcance: "Es un lindo desafío. Como apostar a algo distinto dentro de una profesión en la que no hay muchas cosas innovadoras y hay gente también muy reacia. Además, como toda estructura enorme cuesta un montón hacer cambios, Nosotros buscamos facilitarle las cosas a la gente, empoderar al ciudadano de a pie y que todos tengan acceso a la justicia mediante un asistente legal virtual que cualquiera puede llevar en su bolsillo", destacó Oller Gogol.

"La IA vino a quedarse, y es como darle un uso práctico y útil en ese sentido, porque hay que ser muy necio para ignorarla. Hay gente que le tiene un poco de miedo, pero en realidad no te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar el colega tuyo que sabe usarla. Ese sí es el que te va a reemplazar" (Matías Oller Gogol). "La IA vino a quedarse, y es como darle un uso práctico y útil en ese sentido, porque hay que ser muy necio para ignorarla. Hay gente que le tiene un poco de miedo, pero en realidad no te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar el colega tuyo que sabe usarla. Ese sí es el que te va a reemplazar" (Matías Oller Gogol).

Ind.IA y "un proyecto que vino de la montaña"

"Legal Up es como la parte legal de otra startup que se llama Ind.IA que es como el motor de inteligencia y de comunicación de todo esto. Ind.IA es una startup de comunicación que permite generar agentes para cualquier tipo de empresa. Lo que hace es resolver la parte de comunicación a través de un agente virtual. O sea, recibe mensajes, contesta... Todo a través de WhatsApp", reveló Gastón Rizzi.

Legalup LegalUp es un proyecto mendocino y para los mendocinos. Cristian Lozano

"Ind.IA tiene una trayectoria de dos años y tenemos clientes importantes como Montemar, Triunfo, o productoras de eventos. Es la madre atrás de Legal Up y lo lindo de todo esto es que todo es mendocino. Es una idea que yo siempre digo que vino de la montaña, porque también con el Franquito estamos ahí de vecinos en La Crucesita" (Gastón Rizzi) "Ind.IA tiene una trayectoria de dos años y tenemos clientes importantes como Montemar, Triunfo, o productoras de eventos. Es la madre atrás de Legal Up y lo lindo de todo esto es que todo es mendocino. Es una idea que yo siempre digo que vino de la montaña, porque también con el Franquito estamos ahí de vecinos en La Crucesita" (Gastón Rizzi)

"Chat GPT puede responder un tema legal muy general, pero no está específicamente orientado a Mendoza, y además esto es por WhatsApp. Hay mucha gente que no tiene ni idea de como usar el Chat GPT, pero WhatsApp está al alcance de casi todos, tiene un 95% de penetración en la Argentina", relató Matías.

"Otra de las cosas que tiene es que recibe audios y los interpreta. Y estamos desarrollando una función para que se pueda mandar un documento legal, como por ejemplo un contrato, para que lo analice y haga una devolución", agregó Minotto.

Satisfecho con el inicio, Oller Gogol resaltó: "La verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. La gente que lo ha usado ha quedado muy conforme y yo, particularmente como abogado, he visto algunas respuestas que ni a mí se me hubieran ocurrido, muy claras y concisas".