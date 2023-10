Le pidió a su jefe entrar más tarde al trabajo y la respuesta la descolocó

Sin embargo, lo que hizo estallar de risa a sus seguidores fue la contestación que recibió.

►TE PUEDE INTERESAR: El triste momento por el que pasa Joaquín, el niño de las tortas

“Sí, andá hija, disfruta que podés, antes que te eche a la m...”, respondió.

TikTok trabajo mensaje.jpg

“Igual no voy a tomar, así que si me levanto y estoy al p..., voy al negocio”, avisó Luisana. “¿Sabés cuántas veces escuché eso? Dejá de hablar pavadas. Al negocio ni me aparezcas con esa cara”, retrucó su papá-jefe, indica la publicación de TN.

►TE PUEDE INTERESAR: La planta de reciclado de luminarias mendocina convirtió a LED 20.000 lámparas en tres años

“Un jefe así”, escribió en la descripción de la publicación. El video tuvo 951 mil reproducciones y casi 75 mil ‘me gusta’.