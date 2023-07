Adiós Tiktok: cuándo cierra la aplicación

TikTok 1.jpg

Desde que se experimentaron problemas técnicos a la hora de publicar videos a miles de usuarios, sumados al funcionamiento lento, errores de conexión y problemas para grabar contenido, comenzó a circular el rumor de que Tiktok estaba por cerrar debido a un sobrepoblamiento.

Cuándo cierra Tiktok

La sobrepoblación y saturación de usuarios son los motivo principales que cita el comunicado que anunciaba el cierre, y daba las razones para explicar el razonamiento detrás de esta decisión.

"Estimados usuarios de TikTok. TikTok tiene que cerrar sus puertas el 28 de julio de 2023 porque se ha sobrepoblado. Muchos miembros se quejaron de que TikTok se está volviendo demasiado lento. Esto demuestra que hay muchos miembros activos en el conflicto, pero también muchos miembros nuevos”, anuncia el comunicado que circula entre los usuarios en nombre de la app.

TikTok 2.jpg

Si bien no hay un comunicado oficial, como se ha visto con otras cadenas que se viralizan, este texto nvita a reenviar este vídeo a otras 15 personas “para mostrar que todavía hay miembros activos” en la plataforma. Un mensajes que recuerda mucho a cadenas de texto que se envían por otras redes como Whatsapp o Facebook.

Es importante dejar en claro que todo ha sido un rumor y que no existe algún tipo de información indicando el cierre de TikTok en sus redes sociales o página web oficial. Por este motivo, toda la información difundida por canales no oficiales resulta falsa y la aplicación no cerrará el día 28 de julio.