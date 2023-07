Video en TikTok: un pampeano dijo "los mendocinos hablan como chilenos y nos robaron un río"

Sin embargo, muy pocos de los cortes publicados en esta cuenta de TikTok han tenido la relevancia de este video que superó las 27.000 reproducciones cuando las demás apenas alzanza las 200 o 300. Salvo uno en el que critican a quienes manejan sus autos escuchando música muy fuerte.

El video en cuestión, publicado hace una semana se titula "Por qué los pampeanos odiamos a los mendocinos". El que toma la voz cantante es Tincho (el único dato que se puede inferir cuando sus compañeros lo nombran) quien obviamente es pampeano. Y arranca con todo: "A los mendocinos hay que sacarlos de la Argentina".

Sus compañeros de podcast le preguntan por qué, con cierto tono como para que mida sus palabras, pero Tincho fue por más: "Porque sí, escuchá: hablan como chilenos, a nosotros los pampeanos nos robaron un río -en referencia al río Atuel- esos hijos de puta".

No contento con estos calificativos, Tincho siguió: "Hablan como la mierda, son todos borrachos y albañiles, parecen paraguayos. Que se vayan con los putos chilenos".

Finalmente Tincho citó a su abuelo: "Mi abuelo decía 'hay dos tipos de mendocinos, el que te cagó y el que te va a cagar', bajo estas circunstancias hay que correrlos a todos a la mierda a los menducos".

Las respuestas no se hicieron esperar y aparecieron en los comentarios de la publicación. Algunos aludieron a la vieja teoría conspiranoica que plantea que La Pampa no existe: "Yo creo que si La Pampa desaparece no se da cuenta nadie" publicó la cuenta @daargopu.

Una de las respuestas más creativas y graciosas fue la de la cuenta de Johnny Gómez: "Nosotros supuestamente le sacamos un río, y ellos con las rutas nos sacan el tren delantero, cárter etc.".

Los retruques de Los Chamuyadores continuaron en los comentarios, pero con un tono más conciliador. No obstante, varios días después volvieron a la carga con mensajes como que todos odian a los mendocinos y que no pudieron independizarse del país. Y ampliaron el enfrentamiento con los porteños.