Lavalle firmó un convenio con Coviar para fortalecer a productores vitivinícolas

El convenio entre Lavalle y Coviar busca fortalecer la vitivinicultura y el enoturismo

El Municipio de Lavalle continúa un trabajo de décadas en el acompañamiento a productores, a través del fortalecimiento de la Asociación de Elaboradores de Vino Casero y Artesanal, los eventos consolidados como el Seminario y Concurso Latinoamericano de Vinos Caseros y Artesanales. También se apoya a los productores en exposiciones, ferias y distintos stands en eventos turísticos y económicos abriendo espacios de comercialización.

Además, el Municipio, a través de su oficina del INV, brinda asesoramiento y asistencia en la gestión de trámites a productores en el inicio de cosecha, final de cosecha, en la presentación de etiquetas y recepción de muestra para su respectivo análisis. También, en las solicitudes de fajas de seguridad para el fraccionamiento, las autorizaciones para la implantación de variedad tintoreras, trámites de tarjeta del viñatero y obleas para cosecha. La comuna lavallina permite la agilización de trámites y así poder cumplir con las recepciones que se realicen en la oficina.

En síntesis, un trabajo articulado para una actividad que busca potenciar la productividad de Lavalle.