Grandes beneficios

Lavado de pies con sal marina: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El lavado de pies con sal marina puede darte grandes beneficios. ¿Por qué recomiendan hacerlo y cómo realizarlo?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
El lavado de pies con sal marina es una opción altamente recomendada.

Los pies son una de las partes del que más deben lavarse de manera frecuente, ya que su poca exposición hace que sea un lugar ideal para el alojamiento de hongos y bacterias. Por eso, a la hora de limpiarlos, muchos recomiendan el uso de un elemento con gran efectividad.

Se trata de la sal marina, con la que puedes llevar la limpieza de esta parte del cuerpo a otro nivel, gracias a la presencia de una gran cantidad de minerales.

El lavado de pies con elementos caseros aporta diferentes beneficios.

Por qué se recomienda el lavado de pies con sal marina

Primeramente, tienes que saber que el lavado de pies con sal marina ayuda a reducir la hinchazón y la inflamación en esta parte del cuerpo, siendo ideal para después de estar mucho tiempo de pie.

Además de aliviar el cansancio y la hinchazón, este baño proporciona una mejora de la circulación, ya que alivia la tensión muscular y activa el correr de la sangre en los pies.

La textura granulada de la sal actúa como un exfoliante suave, eliminando células muertas y dejando la piel más suave. Por otro lado, sus propiedades antisépticas ayudan a prevenir hongos y bacterias.

Como si todo esto fuera poco, hay que decir que la combinación de agua tibia y sal induce un estado de relajación, ayudando a conciliar un sueño más profundo y reparador.

La sal marina puede aportar diferentes beneficios para tus pies.

Ya lo sabes, si quieres llevar el lavado de tus pies a otro nivel, y gozar de grandes beneficios, será mejor que utilices la sal marina como elemento protagonista.

Paso a paso: cómo realizar un lavado de pies con sal marina

  1. Prepara el agua:Llena un recipiente lo suficientemente grande para tus pies con agua tibia.
  2. Añade la sal:Agrega una taza de sal marina al agua tibia y mezcla hasta que se disuelva.
  3. Sumerge los pies:Sumerge los pies en la mezcla durante 15 a 20 minutos, o hasta que el agua se enfríe.
  4. Enjuaga y seca:Enjuaga tus pies y sécalos muy bien, prestando atención a los espacios entre los dedos para evitar la humedad.
  5. Hidrata:Aplica una crema hidratante para mantener la piel suave y protegida.

