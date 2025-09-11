Lavado de pies con sal marina: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Además de aliviar el cansancio y la hinchazón, este baño proporciona una mejora de la circulación, ya que alivia la tensión muscular y activa el correr de la sangre en los pies.

La textura granulada de la sal actúa como un exfoliante suave, eliminando células muertas y dejando la piel más suave. Por otro lado, sus propiedades antisépticas ayudan a prevenir hongos y bacterias.

Como si todo esto fuera poco, hay que decir que la combinación de agua tibia y sal induce un estado de relajación, ayudando a conciliar un sueño más profundo y reparador.

sal marina.jpg La sal marina puede aportar diferentes beneficios para tus pies.

Ya lo sabes, si quieres llevar el lavado de tus pies a otro nivel, y gozar de grandes beneficios, será mejor que utilices la sal marina como elemento protagonista.

Paso a paso: cómo realizar un lavado de pies con sal marina