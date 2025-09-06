Inicio Sociedad truco
Aguanta todo el día: el truco para caminar con tacones sin que te duelan los pies

Caminar con tacones altos todo el día puede ser agotador e incómodo. Por suerte, existe un truco que es útil para usarlos con elegancia y sin dolor

Paula García
Por Paula García [email protected]
Prueba el truco para caminar sin taconees. Pexels

Los stilettos, plataformas o zapatos con tacón resultan una prenda infaltable para completar cualquier look. Sin embargo, muchas mujeres los evitan porque resultan incómodos y dolorosos para caminar durante el día, bailar en una fiesta u otra situación. Afortunadamente, existe un truco para usar tacones sin que te duelan los pies.

Cualquiera que use tacones altos sentirá un dolor punzante en la planta de los pies, los dedos o los talones. Luego de una hora, unos minutos o segundos, siempre brota la incomodidad.

En la actualidad las mujeres eligen la comodidad, pero en ocasiones se suben a unos buenos tacones para ganar unos cuantos centímetros extra. Lo ideal sería llevar esos zapatos sin renunciar a la comodidad, por eso te dejamos un método para que no te duelan los pies subida a unos tacones.

tacones
Saca los tacones del armario. Prueba el truco para caminar con tacones y sin dolor. Imagen: Pexels

El truco para que no te duelan los pies con tacones

Si quieres alargar tus piernas, aportar estilo y elegancia a tus looks y sentirte aún más empoderada, no hace falta que dejes de usar tacones. Pero de nada sirve si estás incómoda y las molestias en los pies no te dejan disfrutar del día o la noche.

Lo que puedes hacer es usar plantillas para tacones, almohadillas o toallitas femeninas en los tacones. Generalmente, las molestias aparecen en la planta del pie, que sufre y soporta todo el peso del cuerpo.

tacones con plumas
Prueba este truco y camina con tacones sin dolor. Imagen: Freepik

Si se trata de un zapato cerrado, podemos poner una plantilla en todo el pie y quizá incidir con algo más de almohadillado al comienzo de los dedos. Si es una sandalia o un zapato más abierto, apuesta por almohadillas en zonas estratégicas, como los talones o los metatarsos.

Si no tienes plantillas o almohadillas puedes probar pegando una toalla femenina en la suela de los tacones. Así, creas una superficie blanda y fresca sobre la que pisar de una manera mucho más agradable y que permite notar menos el peso de todo el cuerpo.

