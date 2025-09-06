Aguanta todo el día: el truco para caminar con tacones sin que te duelan los pies

tacones Saca los tacones del armario. Prueba el truco para caminar con tacones y sin dolor. Imagen: Pexels

El truco para que no te duelan los pies con tacones

Si quieres alargar tus piernas, aportar estilo y elegancia a tus looks y sentirte aún más empoderada, no hace falta que dejes de usar tacones. Pero de nada sirve si estás incómoda y las molestias en los pies no te dejan disfrutar del día o la noche.

Lo que puedes hacer es usar plantillas para tacones, almohadillas o toallitas femeninas en los tacones. Generalmente, las molestias aparecen en la planta del pie, que sufre y soporta todo el peso del cuerpo.

tacones con plumas Prueba este truco y camina con tacones sin dolor. Imagen: Freepik

Si se trata de un zapato cerrado, podemos poner una plantilla en todo el pie y quizá incidir con algo más de almohadillado al comienzo de los dedos. Si es una sandalia o un zapato más abierto, apuesta por almohadillas en zonas estratégicas, como los talones o los metatarsos.

Si no tienes plantillas o almohadillas puedes probar pegando una toalla femenina en la suela de los tacones. Así, creas una superficie blanda y fresca sobre la que pisar de una manera mucho más agradable y que permite notar menos el peso de todo el cuerpo.