Lavado de manos con yogur y azúcar: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al contrario de lo que muchos piensan, esta combinación no es más que una receta casera con beneficios estéticos para las manos, algo que se produce a las propiedades exfoliantes del azúcar e hidratantes del yogur.

Cuando realizas el lavado de manos de esta forma, el azúcar actúa como un exfoliante natural que ayuda a remover células muertas de la piel, mejorando su suavidad y textura. Por su parte, el yogur tiene propiedades que ayudan a hidratar la piel.

azucar, manos El azúcar cuenta con propiedades exfoliantes que pueden ser beneficiosas para las manos.

Esta técnica es una forma de cuidado de la piel, no una medida de higiene contra gérmenes y bacterias. Se recomienda usarla como un tratamiento de belleza complementario después de lavarse las manos correctamente con agua y jabón, siempre y cuando busques una exfoliación suave.

Paso a paso: cómo lavarse las manos con yogur y azúcar para obtener beneficios