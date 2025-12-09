Lavado de manos con cáscara de limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La cáscara de limón logra estos beneficios gracias a su composición química natural, principalmente debido a los aceites esenciales y los ácidos que contiene.

cascara de limon, limpieza.jpg Puedes lavarte las manos con cáscara de limón para obtener beneficios.

Lavado de manos con cáscara de limón: por qué recomiendan hacerlo

Aunque el limón posee propiedades antibacterianas, los datos científicos que respaldan su uso como un desinfectante completo para las manos son limitados. Sin embargo, el lavado de manos con sus cáscaras puede servir para los beneficios que se describen a continuación: