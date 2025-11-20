Las semillas de sésamo y sus asombrosos beneficios, tiene 8 veces más calcio que la leche

Estas semillas diminutas, sabrosas y versátiles no solo acompañan el pan; pueden transformar tu bienestar desde el interior.

Las semillas de sésamo, también llamadas semillas de ajonjolí, parece mentira que algo tan pequeño tenga tantas propiedades saludables. Ricas en ácidos Omega-3 y Omega-6, en vitamina A, en calcio y magnesio, cobre, fósforo.

Contienen fitosteroles unas sustancias procedentes de las plantas que contribuyen a reducir el colesterol.

Estas semillas contienen dos sustancias únicas llamadas sesamina y sesamolina, sesamol, que pertenecen a los lignanos. Estos antioxidantes también tienen un efecto beneficioso para reducir la hipertensión o el colesterol.

Las semillas de sésamo son ricas en vitaminas del grupo B como el ácido fólico, la tiamina o la niacina. En unos 100 gramos de semillas encontramos 97% gramos de ácido fólico, una vitamina fundamental en durante el embarazo para prevenir defectos en el tubo neural de los recién nacidos.

Las semillas de sésamo tienen un alto porcentaje de magnesio, 350 mg por cada 100 gramos. El magnesio tiene efectos beneficiosos contra los síntomas de la diabetes. El aceite de semillas de sésamo tiene un efecto positivo en fármacos como la glibenclamida en pacientes que sufren diabetes tipo 2.

Las semillas de sésamo son ricas en antioxidantes, ácidos grasos insaturados y compuestos bioactivos con potencial antiinflamatorio, cardioprotector y metabólico.

Mientras la mayoría de las semillas apenas tienen un sabor que aporte riqueza gastronómica, las de sésamo tienen un gusto característico que las hace triunfar en la cocina árabe y en la asiática.

Y, además, también son de lo más saludable. Su composición predominan las grasas poliinsaturadas y, de todos los frutos secos, es uno de los más ricos en calcio, hierro, fósforo, magnesio y zinc.

También son una buena fuente de vitamina B6, folatos y tiamina. Otros de sus componentes son la sesamina y el sesamol que destacan por sus características antioxidantes.

Fuente: okdiario.com