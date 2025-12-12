Las palabras que tenés que evitar al hablar con una persona con discapacidad

Es por ello que en la siguiente nota te diremos qué palabras tenés que evitar siempre que mantienes una conversación con una persona con discapacidad, y por cuáles se aconseja reemplazarlas.

¿Qué palabras o expresiones hay que evitar cuando hablamos con una persona con discapacidad?

El sitio web Yo puedo, y vos? compartió algunas recomendaciones al momento de hablar con una persona con discapacidad: