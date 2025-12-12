Al momento de dirigirnos hacia una persona con discapacidad siempre surgen dudas sobre qué palabras, expresiones o términos son aceptables.
Las palabras que tenés que evitar al hablar con una persona con discapacidad
Algunas palabras y expresiones nunca deben mencionarse cuando se mantiene una conversación con una persona con discapacidad
Es por ello que en la siguiente nota te diremos qué palabras tenés que evitar siempre que mantienes una conversación con una persona con discapacidad, y por cuáles se aconseja reemplazarlas.
¿Qué palabras o expresiones hay que evitar cuando hablamos con una persona con discapacidad?
El sitio web Yo puedo, y vos? compartió algunas recomendaciones al momento de hablar con una persona con discapacidad:
- No digas palabras como: pobrecito, sordomudo, minusválidos, ciegos, retraso mental, retardo mental, mogólico. Esto puede ser ofensivo o condescendiente.
- No ignores a la persona que tiene una discapacidad del habla o auditiva. Busca medios alternativos para comunicarte si es necesario.
- No uses un tono condescendiente o infantil. No hables más lento, más fuerte o con diminutivos innecesarios.
- No hagas chistes ni comentarios sobre su discapacidad. Aunque parezca buena onda, a veces se rían, esto puede herir o incomodar.
- No invadas su espacio persona. Mantené el mismo respeto o distancia que empelarías en cualquier otra persona.
- No los toques o brindes ayuda sin pedirles permiso previamente. Las sillas de ruedas, bastones o perros de asistencia son extensiones del cuerpo. Un movimiento brusco o inesperado puede asustarlos.
Se dice "persona con discapacidad", no se aconseja emplear expresiones como personas con capacidades diferentes, persona con capacidades especiales, discapacitado/a, lisiado/a, víctima, cieguito/a, sordito/a.
¿Quiénes son personas con discapacidad?
"Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás" (art. 1párrafo 2- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).