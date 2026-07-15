Las imágenes y videos de los festejos en cada rincón de Mendoza por la Selección argentina

En Luján, los festejos comenzaron apenas terminó el partido.

Del Este hacia la Ciudad los hinchas coparon el Acceso Este desde que terminó el encuentro que Argentina ganó 2 a 1.

La Arístides se llenó para ver la gran semifinal de Argentina contra Inglaterra.

Aunque también hubo caras de sufrimiento.

La historia cambió con el gol de Lautaro Martínez a los 92 minutos para poner el 2 a 1.

Las redes sociales explotaron tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundialdesató una fiesta en las redes sociales. Periodistas, relatores, escritores e influencers deportivos celebraron la remontada por 2 a 1 frente a Inglaterra y destacaron el carácter del equipo de Lionel Scaloni, que volvió a demostrar por qué es el campeón del mundo.

Entre los mensajes más destacados estuvo el del periodista mexicano David Faitelson, quien sostuvo: "Muy bien por Argentina. Fue por el juego ante la complacencia inglesa… Ganó quien arriesgó más".

Argentina es finalista del Mundial 2026.

Marcelo Gantman escribió: "La mejor selección. El más grande. La historia continúa y se escribe de nuevo", mientras que Matías Baldo resaltó que "en el momento más crítico apareció la mejor versión del equipo".

También se expresaron Gastón Edul, Eduardo Sacheri, Sebastián Varela del Río, Roberto Martínez y Juan Igal, quienes coincidieron en destacar la personalidad, el fútbol y la histórica campaña de una Selección que el próximo domingo buscará el bicampeonato del mundo frente a España.