Las calles de Mendoza volvieron a teñirse de celeste y blanco tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026. Apenas terminó el partido, miles de hinchas salieron a celebrar en el Kilómetro Cero, Arístides Villanueva y las principales plazas y avenidas de distintos departamentos, donde se multiplicaron los bocinazos, banderas, bengalas y cánticos para festejar un nuevo paso del equipo de Lionel Scaloni.
Las imágenes y videos de los festejos en cada rincón de Mendoza por la Selección argentina
Miles de mendocinos salieron a las calles para celebrar la clasificación de la Albiceleste a la final del Mundial 2026. El minuto a minuto de una fiesta que se vivió en toda la provincia
Las redes sociales también comenzaron a inundarse de imágenes y videos que muestran cómo se vivió la fiesta en cada rincón de la provincia. Desde caravanas de autos hasta familias enteras abrazadas en las calles, los mendocinos volvieron a convertir el triunfo de la Albiceleste en una celebración multitudinaria.
Miles de sanrafaelinos salen a la calle para festejar la victoria.
En Luján, los festejos comenzaron apenas terminó el partido.
Del Este hacia la Ciudad los hinchas coparon el Acceso Este desde que terminó el encuentro que Argentina ganó 2 a 1.
La Arístides se llenó para ver la gran semifinal de Argentina contra Inglaterra.
Aunque también hubo caras de sufrimiento.
La historia cambió con el gol de Lautaro Martínez a los 92 minutos para poner el 2 a 1.
Las redes sociales explotaron tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra
La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundialdesató una fiesta en las redes sociales. Periodistas, relatores, escritores e influencers deportivos celebraron la remontada por 2 a 1 frente a Inglaterra y destacaron el carácter del equipo de Lionel Scaloni, que volvió a demostrar por qué es el campeón del mundo.
Entre los mensajes más destacados estuvo el del periodista mexicano David Faitelson, quien sostuvo: "Muy bien por Argentina. Fue por el juego ante la complacencia inglesa… Ganó quien arriesgó más".
Marcelo Gantman escribió: "La mejor selección. El más grande. La historia continúa y se escribe de nuevo", mientras que Matías Baldo resaltó que "en el momento más crítico apareció la mejor versión del equipo".
También se expresaron Gastón Edul, Eduardo Sacheri, Sebastián Varela del Río, Roberto Martínez y Juan Igal, quienes coincidieron en destacar la personalidad, el fútbol y la histórica campaña de una Selección que el próximo domingo buscará el bicampeonato del mundo frente a España.
En pocas palabras
- Mendoza celebra: Miles de mendocinos salieron a las calles para festejar la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026.
- Festejos masivos: La euforia se vivió en el Kilómetro Cero, Arístides Villanueva y plazas de toda la provincia con bocinazos, banderas y cánticos.
- Redes sociales: Imágenes y videos de caravanas de autos y familias celebrando la victoria de la Albiceleste inundaron las redes.