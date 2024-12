Las guarderías de mascotas se convierten en hoteles con spa y hasta hay cuidadores a domicilio

Maria Montserrat Guinot guarderia de mascotas 5.jpeg Muchas guarderías para mascotas en Mendoza son verdaderos hoteles. Los perros cuentan con parques de juegos y piscinas. Foto: Gentileza La Candelaria

Y estas propuestas para mascotas pueden para pasar medio día, un día entero, semanas o incluso, meses. El precio del "alojamiento", claro está, varía entre $7.000 a $25.000 diarios, dependiendo el tiempo y los amenities que se contraten.

Los responsables de los emprendimientos consultados por Diario UNO comparan sus guarderías de mascotas con los jardines de infantes o colonias de verano, o hasta con los hoteles de lujo a los que quizás vayan a alojarse sus dueños en vacaciones.

Un hotel boutique como guardería exclusiva para gatos

Es grande el abanico de posibilidades para que los animalitos queden en buenas manos y sufran lo menos posible la ausencia de sus amos. Las guarderías más solicitadas siguen siendo las dedicadas a los perros, sin embargo emergen lugares especialmente diseñados para el cuidado de los gatos.

Es que, según expertos veterinarios, los gatos merecen otro tipo de atenciones, a diferencia de los perros. Son considerados más "territoriales", no son de moverse en "manadas" y se muestran "desconfiados" con los extraños. Por ello, Fernando Llera dice que en su hotel boutique Serafina, ubicado en Dorrego con dos sucursales, dispuso los espacios y servicios especialmente para gatos, con habitaciones individuales monitoreadas las 24 horas, sala de juegos con túneles y puentes, ambiente climatizado, fuentes de agua y hasta música de relajación.

"Son animalitos que sufren estrés cuando los sacás de tu casa, el hotel está pensado para disminuir ese estrés, y se adaptan porque les brindamos todas las comodidades y además trabajamos con una especialista felina y otro veterinario por urgencias", cuenta.

Hotel boutique Serafina exclusivo para gatos que atiende Fernando Llera - Cristian Lozano.jpeg Fernando Llera diseñó el hotel boutique Serafina para el cuidado felino. Tiene dos sucursales en Dorrego, Guaymallén. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Llera abrió las puertas de su hotel para gatos en pandemia, hace 4 años. Él estudió Veterinaria pero no se recibió, aunque siempre estuvo relacionado a la profesión ya que trabaja en un laboratorio de medicamentos para animales. Amante de los felinos, advirtió que no había una guardería específica para gatos en Mendoza y entonces invirtió en un lugar diseñado para estas mascotas que atiende no sólo en vacaciones. Recibe huéspedes todo el año.

"Tengo gatitos todos los días, aunque las vacaciones son nuestra temporada alta, pero la gente también se muda y necesita primero acomodarse para después trasladar a sus gatos, viaja por trabajo o hace una fiesta en su casa y no quiere que su gato sufra", argumenta el dueño de Serafina, quien enfatiza: "Hasta 8 meses tuve hospedado a un gatito".

Guarderías compartidas para perros y gatos

En sintonía con estudios sociológicos, Fernando Llera considera que cada vez son más las familias que prefieren tener gatos antes que perros como mascotas. La tendencia se da a raíz de que cada vez más personas viven en lugares pequeños sin patio, como departamentos, en las pocas horas que están el hogar y en la mayor independencia que pueden mostrar los felinos en comparación con los perros.

Vemos a muchas parejas jóvenes de 30 o 40 años que prefieren tener gatos antes que hijos; el gato es la mascota del futuro. Vemos a muchas parejas jóvenes de 30 o 40 años que prefieren tener gatos antes que hijos; el gato es la mascota del futuro.

Llera ya no se sorprende al ver el aumento de venta de gatos, "cuando antes tenías un gato porque te lo regalaban o lo rescatabas de la calle". Y desmitifica la independencia de los felinos: "La diferencia con el perro es que el gato cuando extraña empieza a tener problemas de salud, entonces ahí hay que tener un especial cuidado".

Hotel boutique Serafina exclusivo para gatos - Cristian Lozano1.jpeg Veterinarios explican que los gatos sufren igual que los perros la ausencia de sus dueños. Y el estrés que les genera la situación puede causarles enfermedades graves. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

The Pet es una guardería que hace una década funciona en Perdriel, Luján de Cuyo, y que recibe perros y gatos por igual. El enorme predio le permite a sus dueños, los veterinarios Adriana Migliore y su pareja Alan Elías, contar con lugares separados para cada uno.

"Arrancamos con el cuidado de perros y después incorporamos a gatos, gracias a que el lugar es muy grande y podemos darles espacios diferenciados; la idea es que vivan libres acá y se sientan como en sus casas", explica Migliore, quien inició este emprendimiento a partir de su propia experiencia de tener que dejar a sus perras en un lugar con caniles. "No nos gusta que estén encerrados, por más grande que sean esos caniles", confirma.

The Pet guardería de perros y gatos Alan Elian y Adriana Migliore - Martín Pravata 1.jpeg Adriana Migliore y Alan Elías son pareja y fundaron la guardería de perros y gatos The Pet, en Perdriel, Luján de Cuyo. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Al igual que las demás guarderías consultadas, The Pet exige libreta sanitaria de las mascotas, con vacunas al día y desparasitaciones entre otras certificaciones de la salud del animal, y aborda un proceso de adaptación que incluye prueba de admisión ya que por ejemplo no se reciben perros agresivos. "Es lo mismo que un jardín de infantes", compara Adriana Migliore.

Su espacio también funciona como jardín maternal, ya que tiene caninos que asisten una o dos veces por semana, medio día, para socializar.

Vienen para aprender a tratar con otros perros, sobre todo cuando son cachorros, es una forma de educarlos también porque quizás en la casa están solos porque los papás trabajan todo el día. Vienen para aprender a tratar con otros perros, sobre todo cuando son cachorros, es una forma de educarlos también porque quizás en la casa están solos porque los papás trabajan todo el día.

Una guardería de mascotas se contrata con meses de antelación

Otro punto que se desprende del sondeo en guarderías de mascotas que realizó este medio es que las familias se ocupan de elegir el lugar donde "vacacionarán" sus animalitos domésticos con mucho tiempo de anticipación. Casi a la par que planifican sus viajes. Y en la actualidad también saben que la ocupación "hotelera" se agota en temporada alta, así como en fechas especiales -fiestas de Navidad y Año Nuevo- que son muy solicitadas también.

Es que la mayoría de las guarderías, que sólo en el Gran Mendoza hay más de 30 registradas, se toman no menos de dos días -y si fuera necesario, hasta una semana- para tener contacto con el animal, entrevistas con sus responsables y de este modo saber cuál es su comportamiento, "cuáles son sus mañas, su personalidad, sus costumbres", marca la veterinaria sanrafaelina María Montserrat Guinot, que en su departamento sureño tiene La Candelaria Hostería de Mascotas.

La especialista, con más de 20 años de trayectoria y que inició cuidando los perros de la Aduana en San Rafael, reflexiona sobre esta labor: "Lo que los animalitos necesitan es una cabeza pensando para proveerles lo que ellos necesitan. La mirada humana no se puede perder".

Hay todo un trabajo previo, un diálogo sincero con las familias de los perritos porque necesitamos conocer sus rutinas, qué les molesta o les asusta, para tener una buena convivencia y preservar su bienestar. Es una responsabilidad enorme la que asumimos, para sus dueños son sus hijos.

Maria Montserrat Guinot guarderia de mascotas 6.jpeg Montserrat Guinot es veterinaria y hace 20 años que cuida perros. Tiene 24 plazas en su hostería en San Rafael que abarca unas 10 hectáreas. Foto: Gentileza La Candelaria

Al respecto, Montserrat Guinot advierte que con el auge de guarderías para mascotas "hay mucha ilegalidad y la gente debe prestar atención, ahora cualquiera cuida animales y no es tan así; en estos establecimientos debe haber al menos un veterinario a cargo o como director técnico".

Tal es el caso de María José Marín, quien puso su hostal canino Ohmycan en Vistalba con asistencia veterinaria de Laura Martín. "Yo no soy veterinaria, amo los animales y este emprendimiento me llevó a dejar de lado mi profesión como diseñadora gráfica", confiesa la dueña de Ohmycan.

Lo importante no es la raza de los perros sino la educación que reciben

María José Marín calcula que este verano cuidará a más de 80 perros. Y que a todos los considera parte de su familia, que se suman a los 14 "hijos" propios que tiene. En lo que se enfoca ella y su equipo de profesionales no es tanto en la raza sino en la crianza de esas mascotas que dejan a su cuidado.

"La mayoría de las razas que se consideran complicadas, como Pitbull, Stanford, Rottweiler, son mi debilidad", asegura al tiempo que sostiene: "No acepto perros que no están adaptados o que no sociabilizan en manada, porque prefiero que estemos todos juntos; no tengo caniles ni nada como para separarlos, dormimos adentro de la casa todos juntos y estamos afuera todos juntos".

En una hectárea y media que alquila, y que contiene dos casas con 10 habitaciones, María José tiene sectorizado el área de piscina de su hostal y ofrece servicios de spa y peluquería canina. Al igual que en The Pet hasta festeja los cumpleaños de las mascotas con torta incluida.

No me importa la raza, sí me importa la educación que tengan en la casa. No todos son para estar en un lugar suelto, algunos son agresivos o tímidos; he tenido más complicaciones con perros chiquititos que con perros grandes. No me importa la raza, sí me importa la educación que tengan en la casa. No todos son para estar en un lugar suelto, algunos son agresivos o tímidos; he tenido más complicaciones con perros chiquititos que con perros grandes.

En cambio, la médica veterinaria sanrafaelina Montserrat Guinot sí considera que hay razas "que son muy peligrosas", y argumenta: "Son perros que si les molesta algo de repente o se sienten amenazados, los hace armar lío porque son reaccionarios, y yo tengo que velar por todos los animalitos por igual, no puedo poner en riesgo a ninguno".

Guarderías de mascotas a domicilio

Así como existen lugares destinados al cuidado animal, también hay guarderías a domicilio en Mendoza. Es decir, personas que se encargan de habitar el espacio de la mascota, su hogar, durante todo el tiempo que dure la ausencia de su familia.

Muchas veces, los responsables de animalitos domésticos prefieren no trasladarlos a un lugar desconocido para ellos que pueda generarles más estrés. Entonces deciden dejar las llaves de sus casas a emprendedores dedicados al cuidado de las mascotas que se instalan con ellos y les garantizan mantener sus rutinas además de preservar su bienestar.

Laura Jimenez Herrero es una cuidadora a domicilio, además de ser niñera y trabajar en el comercio. Un favor que le hizo a una amiga que se iba de viajes se convirtió sin pensarlo en su nueva ocupación. Lleva 15 años en hacer de las casas de las mascotas que cuida, su propio hogar. ¿Cómo es?

Más que nada lo hago por amor a los animales. Tengo otro trabajo durante el día, mi servicio es cuidar al animal, de paso cuidar y mantener en orden la casa adonde me voy a alojar, mientras sigo con mi vida cotidiana. Más que nada lo hago por amor a los animales. Tengo otro trabajo durante el día, mi servicio es cuidar al animal, de paso cuidar y mantener en orden la casa adonde me voy a alojar, mientras sigo con mi vida cotidiana.

Laura Jimenez Herrero cuidadora de mascotas.jpeg Laura Jimenez Herrero es cuidadora de mascotas a domicilio. Foto: Gentileza Laura Jimenez Herrero

El hecho de ser una "guardería ambulante", tanto para animales como para niños, lo toma como una vocación. "Me encantan los bebés y los animales por igual", dice quien suele pasar hasta dos meses viviendo fuera de su casa para entregarse al cuidado de las mascotas.

Laura, quien ve un aumento importante este último año en la demanda de sus servicios, reconoce que lo que más le solicitan es quedarse con los gatos del hogar, "son territoriales y no conviene llevarlos a otro lugar". Y detalla que la ventaja que le brinda al cliente es la de ausentarse sin temor a dejar a sus mascotas solas, les dar mayor seguridad para la casa y también puede cuidar el jardín y la limpieza de la casa.

Maria Montserrat Guinot guarderia de mascotas 4.jpeg Los perros, sean o no cachorros, cuentan con muchas alternativas para no sólo evitar sufrir la ausencia de sus dueños, sino pasar ellos sus propias vacaciones. Foto: Gentileza La Candelaria

"Vivo ahí, así que es mi casa y la cuido con mucha responsabilidad; con alguien adentro la casa está más segura, mantengo la limpieza, riego las plantas", confirma Jimenez Herrero.

Y destaca que de este modo el cliente no tiene que pensar en molestar a un familiar para que vaya todos los días a su casa a ver cómo está todo y alimentar a sus gatos o perros, porque además "podrán darse una vueltita pero esos ratos de soledad como las noches el animal lo sufre mucho".