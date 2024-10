La referente de los veterinarios defendió la medida de Godoy Cruz: "Las perreras estaban estigmatizadas"

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz explicó cómo será el programa para capturar a los perros que anden por la calle



godoy cruz tenencia responsable de mascotas perros ordenanza municipal.jpg Para el Colegio de de Veterinarios de Mendoza la ordenanza de Godoy Cruz sobre los perros sueltos es buena y debería hacerse en toda la provincia. Foto: Cristian Morón/ Radio Nihuil

Agregó: "Si la estrategia de Godoy Cruz es bien llevada, creo que puede ser algo para practicar en todos los departamentos porque de esa manera inculcás a través del castigo la tenencia responsable de mascotas, porque hay que pagar una multa. Si se logra que esos animales que no fueron reclamados tengan un adoptante, que se hagan responsable de ellos, se genera una colaboración ambiental".

Giboin sostuvo: "Una iniciativa aislada no resuelve el problema general, pero Godoy Cruz siempre es pionero en manejar ordenanzas y tácticas para la tenencia responsable. La gran problemática hoy de perros callejeros es por la falta de tenencia responsable".

"La gente cree que las castraciones masivas es una buena estrategia, pero si no se maneja una tenencia responsable y quienes adoptan un animal no lo entienden de esa manera, no se va a solucionar el problema", aseguró la titular del Colegio de Veterinarios de Mendoza.

Problemáticas de perros callejeros

María Noel Giboin señaló que hay es necesario también incluir la salud pública: "Los que están en permanente vagabundeo y no tienen control sanitario pueden ser reservorio o transmisores de enfermedades entre ellos mismos y hacia el ser humano".

Otro aspecto es la seguridad: "Hemos tenido muchos casos de niños o personas lesionadas al ser atacadas por manadas súper agresivas porque están acostumbrados a andar así mucho tiempo".

godoy cruz tenencia responsable de mascotas perros ordenanza municipal 2.jpg La nueva ordenanza de Godoy Cruz explica que para la captura de perros sueltos en la calle con dueños pasa por varias instancias previas. Foto: Cristian Morón

La presidenta del Colegio de Veterinarios de Mendoza insistió en que el plan que presentó Godoy Cruz: "Sería ideal que se lleve de manera integral en toda la provincia, pero eso significa desembolsar un presupuesto que Godoy Cruz lo puede tener, pero no es lo mismo Guaymallén respecto a la población canina que vagabundea. Además, deben tener el presupuesto la estructura. Por eso debería ser una estrategia provincial general".