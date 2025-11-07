Las empleadas domésticas tendrán aumento en noviembre, diciembre y un bono de $14.000

A su vez, se incorporó un bono de $14.000 mensuales. El adicional no remunerativo se abonará durante tres meses, incluyendo enero, para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en noviembre

Si bien no ha sido anunciado en forma oficial, las escalas en noviembre quedarían de la siguiente manera:

Supervisor/a

Con retiro: $3.496,75 por hora - $440.027,88 mensual.

Sin retiro: $3.835,68 por hora - $490.360,67 mensual.

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $3.300,34 por hora - $404.024,45 mensual.

Sin retiro: $3.617,60 por hora - $449.800,67 mensual.

Caseros

$3.095,73 por hora - $391.480,53 mensual.

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

Con retiro: $3.095,73 por hora - $391.480,53 mensual.

Sin retiro: $3.466,72 por hora - $436.962,78 mensual.

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

Con retiro: $3.095,73 por hora - $391.480,53 mensual.

Sin retiro: $3.340,10 por hora - $436.962,78 mensual.

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en diciembre

De cumplirse con lo pactado entre el Gobierno y los sindicatos, las categorías para diciembre se ubicarán en los siguientes valores:

Supervisor/a

Con retiro: $3.542,22 por hora - $445.748,25 mensual

Sin retiro: $3.885,55 por hora - $496.735,36 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $3.343,20 por hora - $409.277,77 mensual

Sin retiro: $3.664,64 por hora - $455.647,08 mensual

Caseros

$3.135,97 por hora - $396.569,76 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

Con retiro: $3.135,97 por hora - $396.569,76 mensual

Sin retiro: $3.511,78 por hora - $442.639,28 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

Con retiro: $3.135,97 por hora - $396.569,76 mensual

Sin retiro: $3.383,52 por hora - $442.639,28 mensual

Las cifras anteriormente detalladas reflejan el salario inicial sin considerar extras. Al resultado total se incorporan beneficios estipulados, como el incremento por años de servicio, equivalente al 1% por año, y el adicional por zona desfavorable, que representa el 30% del sueldo mínimo donde corresponda.

Este ajuste impacta directamente en más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país.

Los salarios del personal doméstico mantenían valores inalterados desde septiembre, mes en el que finalizó la etapa previa de aumentos pactados.

El ciclo anterior representó un alza acumulada del 6,5% sobre la base fijada al inicio del año, distribuida entre julio, agosto y septiembre, aunque, de acuerdo con los datos relevados, los valores concretos percibidos superan a los oficiales por al menos $2.000 cada hora trabajada.

A esto habrá que sumar el bono de $14.000 en los meses de enero, febrero y marzo para quienes cobran el sueldo mensual mínimo o el correspondiente proporcional en horas.