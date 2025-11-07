Las empleadas domésticas tendrán un aumento salarial del 2,7%, distribuido en dos tramos (noviembre y diciembre), junto con un pago adicional no remunerativo, tras una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).
Las empleadas domésticas tendrán aumento en noviembre, diciembre y un bono de $14.000
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares selló un incremento a aplicarse en estos dos meses más un monto adicional hasta enero para el personal doméstico
La definición llegó tras una reunión efectuada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social este viernes 7 de noviembre y la firma se rubricará el próximo lunes 10, según publicó el sitio Infobae.
La CNTCP, compuesta por representantes sindicales, empleadores y autoridades estatales de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo, acordó que la mejora salarial será de 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre.
A su vez, se incorporó un bono de $14.000 mensuales. El adicional no remunerativo se abonará durante tres meses, incluyendo enero, para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.
Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en noviembre
Si bien no ha sido anunciado en forma oficial, las escalas en noviembre quedarían de la siguiente manera:
Supervisor/a
- Con retiro: $3.496,75 por hora - $440.027,88 mensual.
- Sin retiro: $3.835,68 por hora - $490.360,67 mensual.
Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)
- Con retiro: $3.300,34 por hora - $404.024,45 mensual.
- Sin retiro: $3.617,60 por hora - $449.800,67 mensual.
Caseros
- $3.095,73 por hora - $391.480,53 mensual.
Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)
- Con retiro: $3.095,73 por hora - $391.480,53 mensual.
- Sin retiro: $3.466,72 por hora - $436.962,78 mensual.
Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)
- Con retiro: $3.095,73 por hora - $391.480,53 mensual.
- Sin retiro: $3.340,10 por hora - $436.962,78 mensual.
Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en diciembre
De cumplirse con lo pactado entre el Gobierno y los sindicatos, las categorías para diciembre se ubicarán en los siguientes valores:
Supervisor/a
- Con retiro: $3.542,22 por hora - $445.748,25 mensual
- Sin retiro: $3.885,55 por hora - $496.735,36 mensual
Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)
- Con retiro: $3.343,20 por hora - $409.277,77 mensual
- Sin retiro: $3.664,64 por hora - $455.647,08 mensual
Caseros
- $3.135,97 por hora - $396.569,76 mensual
Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)
- Con retiro: $3.135,97 por hora - $396.569,76 mensual
- Sin retiro: $3.511,78 por hora - $442.639,28 mensual
Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)
- Con retiro: $3.135,97 por hora - $396.569,76 mensual
- Sin retiro: $3.383,52 por hora - $442.639,28 mensual
Las cifras anteriormente detalladas reflejan el salario inicial sin considerar extras. Al resultado total se incorporan beneficios estipulados, como el incremento por años de servicio, equivalente al 1% por año, y el adicional por zona desfavorable, que representa el 30% del sueldo mínimo donde corresponda.
- Este ajuste impacta directamente en más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país.
- Los salarios del personal doméstico mantenían valores inalterados desde septiembre, mes en el que finalizó la etapa previa de aumentos pactados.
- El ciclo anterior representó un alza acumulada del 6,5% sobre la base fijada al inicio del año, distribuida entre julio, agosto y septiembre, aunque, de acuerdo con los datos relevados, los valores concretos percibidos superan a los oficiales por al menos $2.000 cada hora trabajada.
A esto habrá que sumar el bono de $14.000 en los meses de enero, febrero y marzo para quienes cobran el sueldo mensual mínimo o el correspondiente proporcional en horas.