Las características de las personas que fueron abandonadas por sus padres según la psicología

Resiliencia emocional: Aquellas personas que fueron abandonas por sus padres al haber enfrentado este hecho del abandono en una temprana edad puede significar que termines desarrollando resiliencia emocional.

niño solo.jpeg

Tuvieron que pasar por este hecho desde muy pequeños y no tuvieron otra opción más que seguir con sus vidas. Esta capacidad se traduce en una gran capacidad para soportar la adversidad y recuperarse de la mejor manera ante las desgracias inesperadas.

Esto no significa que seas inmune al dolor, pero sí tienes una resistencia mayor que otras personas.

Disminución de la autoestima: Al momento de crecer, cuando los niños no cuentan con el apoyo o aliento necesario, los adolescentes lucha por desarrollar una autoestima saludable y un fuerte sentido de sí mismos.

Hipervigilancia: Cuando un niño es abandonado por uno de sus padres, debe desarrollar un sistema de protección por sí mismo. Esto hace que pueda desarrollar miedos y ansiedades irracionales.

Cómo afecta a los niños el abandono de los padres

Según el medio, Psicología y mente, una de las principales consecuencias es que el niño puede no sentirse amado. El niño puede llegar a interpretar que su padre o madre no están porque no les interesa pasar tiempo con su hijo, lo que los hace sentir que son poco suficientes.

persona sola.jpg

Además, pueden tener una excesiva dependencia con el único de los padres que se encuentra presente, pero el problema principal es cuando pasa un tiempo y el niño no se puede despegar de él. Esto puede afectar en su desarrollo social, ya que le constará más comenzar una interacción.

También puede afectar en el niño al momento de establecer relaciones profundas. Este puede tener miedo debido a que sospecha que puede pasar lo mismo que le pasó con el padre que los ha abandonado.