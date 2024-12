3 frases que utilizan las personas educadas para terminar una conversación

Manifestar la frase "Sé que estás ocupado, no te entretendré más", representa una forma amable de librarse de esa conversación, manifestando tu interés en no hacerle perder el tiempo a alguien que tiene obligaciones y un tiempo valioso, el cual no deseas utilizar.

"Me encantaría continuar nuestra conversación, pero tengo que irme"

Esta frase sirve para finalizar la charla sin dar la impresión que no tienes buenos modales. En otras palabras, estás diciendo: "Me voy, pero me gustó escucharte", además de mostrar entre líneas la posibilidad de retomar el diálogo en otro momento.

Sirve para transmitir un tipo de amabilidad firme y, claramente, no hace falta andar con rodeos sin dejar de ser educados con la otra persona.

"Antes de irme, ¿hay algo más que te gustaría discutir?"

Se trata de una manera maravillosa de comunicación eficaz porque ofreces un momento para que la otra persona pueda realizar unas últimas observaciones antes de finalizar la conversación.

La frase describe exactamente lo que sucederá si la persona desea sumar un punto más de discusión o, finalmente y para nuestra alegría, terminar con ella.

De esta manera, el cierre llegó cuando decidiste realizarlo sin manifestar palabras ofensivas o que puedan interpretarse como una frase negativa.