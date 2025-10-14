La berenjena tiene múltiples propiedades y beneficios para la salud integral, pero además es muy versátil y se puede consumir de muchas formas.
Las berenjenas son exquisitas y tienen estos impactantes beneficios
La berenjena es exquisita y muy versátil, pero además tiene múltiples bondades para la salud, es una muy buena aliada para el bienestar integral
La berenjena es conocida por su versatilidad, característica que la hace muy popular en la gastronomía mundial; sin embargo, logra destacar también por sus múltiples bondades para la salud, lo que la convierte en una excelente aliada para lograr un bienestar integral.
Morada, de piel brillante y textura firme, la berenjena es una de las hortalizas más versátiles y ricas a la que podemos recurrir. Aunque la conocemos gracias a los árabes (de quienes conservamos recetas como las berenjenas fritas con miel), la berenjena es originaria de India, donde existen múltiples variedades y es un alimento muy consumido.
Una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona. También contiene otras vitaminas y minerales.
Además, las berenjenas son una fuente de compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes.
Los antioxidantes son moléculas que ayudan al cuerpo a eliminar los radicales libres (moléculas inestables que pueden dañar las células si se acumulan en grandes cantidades). Los alimentos que contienen antioxidantes pueden ayudar a prevenir una variedad de enfermedades.
Entre los antioxidantes de las berenjenas se encuentran las antocianinas, incluyendo a la nasunina, la luteína y la zeaxantina.
La berenjena es un alimento libre de pecado: el 92% de su peso es agua, por lo que tampoco es una gran fuente de vitaminas (B9 y C) y minerales (hierro y potasio), aunque es destacable su aportación en fibra, subrayan los nutricionistas.
La berenjena puede considerarse como un alimento ligero y digestivo, gracias a que es una excelente fuente de fibra, tanto soluble como insoluble, por lo que favorece al tránsito intestinal y previene problemas digestivos, como el estreñimiento.
Es un buen antioxidante (sobre todo si nos la comemos con piel, bien limpia) y ciertos estudios han indicado que algunos
flavonoides presentes en la berenjena pueden ayudar a disminuir los niveles de colesterol.
La berenjena es una de las verduras frescas que menos calorías tiene (aprox. 20 kcal/100 gramos). Como todas las verduras, es rica en agua y tiene una buena densidad mineral, sobre todo en potasio y manganeso.
Si bien la berenjena morada es la más popular (más redonda o más alargada), en el mercado podemos encontrar otras variedades, como la berenjena blanca (de sabor más suave), la rayada de Gandía, de metro (larga y delgada), la bonica (variedad local del Empordà) o la berenjena de Almagro, pequeña y la única con indicación geográfica protegida.
Fuente: lavanguardia.com