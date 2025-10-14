Las berenjenas son exquisitas y tienen estos impactantes beneficios

Una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona. También contiene otras vitaminas y minerales.

Además, las berenjenas son una fuente de compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes.

Los antioxidantes son moléculas que ayudan al cuerpo a eliminar los radicales libres (moléculas inestables que pueden dañar las células si se acumulan en grandes cantidades). Los alimentos que contienen antioxidantes pueden ayudar a prevenir una variedad de enfermedades.

Entre los antioxidantes de las berenjenas se encuentran las antocianinas, incluyendo a la nasunina, la luteína y la zeaxantina.

La berenjena es un alimento libre de pecado: el 92% de su peso es agua, por lo que tampoco es una gran fuente de vitaminas (B9 y C) y minerales (hierro y potasio), aunque es destacable su aportación en fibra, subrayan los nutricionistas.

La berenjena puede considerarse como un alimento ligero y digestivo, gracias a que es una excelente fuente de fibra, tanto soluble como insoluble, por lo que favorece al tránsito intestinal y previene problemas digestivos, como el estreñimiento.

berenjena1 Nutritivas. Las berenjenas son muy saludables y son beneficiosas para prevenir el estreñimiento.

Es un buen antioxidante (sobre todo si nos la comemos con piel, bien limpia) y ciertos estudios han indicado que algunos

flavonoides presentes en la berenjena pueden ayudar a disminuir los niveles de colesterol.

La berenjena es una de las verduras frescas que menos calorías tiene (aprox. 20 kcal/100 gramos). Como todas las verduras, es rica en agua y tiene una buena densidad mineral, sobre todo en potasio y manganeso.

Si bien la berenjena morada es la más popular (más redonda o más alargada), en el mercado podemos encontrar otras variedades, como la berenjena blanca (de sabor más suave), la rayada de Gandía, de metro (larga y delgada), la bonica (variedad local del Empordà) o la berenjena de Almagro, pequeña y la única con indicación geográfica protegida.

Fuente: lavanguardia.com